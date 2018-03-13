男子酒後上路 見警心虛落跑

2018年03月13日 10:57 中時 呂妍庭

嘉義市警察局第2分局北門派出所員警日前在路邊取締違規停車時，發現1名男子駕駛重機經過，疑似看到員警正在執勤，竟馬上調頭高速駛離，且還一路闖燈、超速，警方發現異狀一路尾隨在後，順利攔停才發現陳姓男子滿臉通紅，渾身散發濃濃酒氣，酒測濃度值達每公升0.54毫克，馬上將酒後上路，見警心慌的男子依公共危險罪帶回偵訊。

北門派出所警員王璟淯、陳玟均日前在嘉義市文化中心前取締違規停車，一名駕駛重機車男子行經，竟莫名顯得心虛，雙眼飄過不敢直視警方，還加速騎乘呼嘯而過，警方查覺男子行徑有違常理，馬上緊跟在外，一路看著男子闖燈、超速和蛇行後，才順利把他攔下來，果然一走近機車騎士，就聞到陣陣酒味。

臉頰通紅的陳姓男子表示，因為要扶養子女，他靠在工地打零工賺錢維生，經濟壓力頗大，所以不久前才在家小酌一杯，喝小米酒想忘記煩惱，當下為了閃躲警方才加速逃逸，甚至不顧危險違反交通規則，「真的不是故意的」，也說替兒女留下壞示範，「很不應該」。

但警方查出陳姓男子早有多次酒後上路，觸犯公共危險罪的紀錄，認為一臉無奈的陳男其實是酒駕慣犯，裝可憐是想搏取同情，訊後依公共危險罪將他移送嘉義地檢署偵辦。

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(中時)