女大生畸戀金曲獎得主 墮胎2次還要賠師母45萬

2018年03月13日 10:47 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

曾獲得金曲獎的51歲饒姓大學男講師，7年前與劉姓女學生發生不倫戀，劉女為老師2度懷孕還墮胎，饒男向妻子坦承出軌，饒妻控告劉女妨害家庭，被判刑3個月定讞，民事部分還要賠償45萬元。

7年前劉女還是北部某大學學生時，與饒男發展師生戀，劉女畢業擔任南部某大學助理，持續與老師暗渡陳倉，在2014年10月至2015年3月間，在教職員宿舍發生關係，劉女兩度墮胎要脅饒男離婚，饒男索性自爆婚外情，饒妻得知後怒向劉女提告，求償200萬元。

劉女在刑事庭審理辯稱，和老師沒有發生不倫，當場被饒男打臉，指出女方第一次懷孕時就拿1萬元要求墮胎，之後又繼續地下情，以致劉女又懷孕，對方要求和元配離婚，饒隔月和學生分手，後來獲得妻子原諒撤告。

據判決書，對於師母索討的200萬元賠償，劉女在法庭上求饒，稱一個月只賺取3萬元，必須負擔在台北的租屋費用，再加上父母幫忙湊錢，最多只能支付30萬元，委託律師繳交這筆金額，但遭到師母拒絕。

一審時法官認為劉女通姦事證明確，犯兩件相姦罪，判合併執行有期徒刑7個月，劉女不服提上訴，二審台南高分院改判3個月，得易科罰金定讞。台南地院民事法官審理後，認為劉女侵害饒妻配偶權，須賠償45萬元。

另外，由於一審宣判日期適逢作家林亦含輕生事件，劉女曾在網誌感嘆寫下，「我很清楚林奕含為什麼會陷進去…不倫戀後我曾想過要自殺，我撐過去了，林卻沒有」。

(中時電子報)