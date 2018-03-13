女大生畸戀金曲獎得主 墮胎2次還要賠師母45萬

女大生與老師不倫戀，為此墮胎兩次，遭判3個月徒刑並賠償師母45萬元。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

曾獲得金曲獎的51歲饒姓大學男講師，7年前與劉姓女學生發生不倫戀，劉女為老師2度懷孕還墮胎，饒男向妻子坦承出軌，饒妻控告劉女妨害家庭，被判刑3個月定讞，民事部分還要賠償45萬元。

7年前劉女還是北部某大學學生時，與饒男發展師生戀，劉女畢業擔任南部某大學助理，持續與老師暗渡陳倉，在2014年10月至2015年3月間，在教職員宿舍發生關係，劉女兩度墮胎要脅饒男離婚，饒男索性自爆婚外情，饒妻得知後怒向劉女提告，求償200萬元。

劉女在刑事庭審理辯稱，和老師沒有發生不倫，當場被饒男打臉，指出女方第一次懷孕時就拿1萬元要求墮胎，之後又繼續地下情，以致劉女又懷孕，對方要求和元配離婚，饒隔月和學生分手，後來獲得妻子原諒撤告。

據判決書，對於師母索討的200萬元賠償，劉女在法庭上求饒，稱一個月只賺取3萬元，必須負擔在台北的租屋費用，再加上父母幫忙湊錢，最多只能支付30萬元，委託律師繳交這筆金額，但遭到師母拒絕。

一審時法官認為劉女通姦事證明確，犯兩件相姦罪，判合併執行有期徒刑7個月，劉女不服提上訴，二審台南高分院改判3個月，得易科罰金定讞。台南地院民事法官審理後，認為劉女侵害饒妻配偶權，須賠償45萬元。

另外，由於一審宣判日期適逢作家林亦含輕生事件，劉女曾在網誌感嘆寫下，「我很清楚林奕含為什麼會陷進去…不倫戀後我曾想過要自殺，我撐過去了，林卻沒有」。

(中時電子報)

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