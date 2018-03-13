牛奶太貴？最新調查：我國成人99％乳品攝取不足

國健署今公布最新國民營養健康狀況變遷調查，超過99％成人的每日乳品攝取量不足。（倪浩倫攝）

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我國牛奶世界第一貴，價格逼近歐美的3倍，也影響國人攝取的意願！衛福部國健署今公布最新調查，赫然發現我國超過99％的成人，每天的乳品類攝取量，連最低標的1.5杯都不到。國健署提醒，乳品含有豐富鈣質和蛋白質，攝取不足將增加罹患肌少症、摔跤骨折風險。

國健署今公布最新2013~2016年國民營養健康狀況變遷調查，發現我國成人有嚴重「營養不均」的現象；調查發現，超過85％的成人，每天蔬菜吃不到3份、水果也吃不到2份；乳品類方面，更有99.76％成人，每天喝不到最低標的1.5杯。

國健署長王英偉說，國人乳品攝取不足，一大原因是「乳糖不耐症」，統計顯示，我國有95％成人的分解乳糖功能不佳，喝牛奶後會出現脹氣、放屁、腹瀉等症狀，導致很多人因為不適症狀而降低喝乳品的意願，如此將影響鈣質、蛋白質的吸收，增加罹患肌少症、摔跤骨折的風險。

王英偉建議，除了極端乳糖耐受不良者，其餘大部分的民眾，可以試著慢慢將微量的乳製品加入飲食中，在身體逐漸適應後再慢慢增加份量，可以逐漸克服乳糖不耐的困擾；此外，對於同樣屬於乳品類的優酪乳，由於有酸味，產品常會加入較多的糖，民眾攝取同時，應避免吃入過多的添加糖。

除了上述3大類食物「營養不足」，另外3大類食物則有「營養過盛」情形，也是我國成人肥胖率居亞洲之冠的原因之一；調查發現，有逼近5成的國人，每天的全榖雜糧類吃過量，主要提供蛋白質的豆魚蛋肉類，也有超過5成的成人吃太多，兩者的超標比例，都呈現男性遠大於女性的現象。

特別的是，「油脂與堅果種子類」出現相當大的差異，調查發現，有逼近4成國人每天吃入過多的油脂，但屬於「健康油脂」、且含有多種豐富微量元素的堅果種子類，卻有超過9成的成人吃不夠、每天吃不到1份。

(中時)

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