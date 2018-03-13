虐打權貴逼吐千億 傳沙國「打」貪17送醫1斷頸亡

2018年03月13日 11:12 中時電子報 蔡萱

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼過去幾個月來力推打貪行動，以迅雷不急掩耳的速度，逮捕了包括有「中東股王」之稱的億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）王子在內的17名王子、數十名部長。儘管如今他們大部分都已被釋放，但卻傳出沙國是用了脅迫和虐待的手段，來逼這些權貴身上吐上看千億的貪汙的款項，過程中還有17人因此身體受到虐待被送醫，其中還有一人因脖子被扭斷而身亡。

世界上最有錢的富翁之一、身價180億美金的阿瓦里德王子在去年底被以涉嫌洗錢、賄賂、敲詐官員的罪名逮捕，和他一起被逮的還有包括10多位王子及38名部長、高級官員。這些昔日令人羨慕的王子被囚禁於五星級的利雅得麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton）內，也傳出沙國為了討回這些權貴貪汙的款項，而虐打這些「尊貴」的囚犯。

據《紐約時報》報導，有權貴的親人指控，被拘禁在五星飯店的權貴根本無法睡覺，還被蒙眼進行偵訊。除此之外，還有目擊者指稱，這些權貴在這幾個月被拘禁的期間，許多人都受到了脅迫和身體虐待，在初期還有17人被打到進醫院，甚至其中有一人因脖子被扭斷而全身腫脹死亡。

不少人為了能夠安全離開利雅得麗思卡爾頓飯店，最後妥協交出大筆財產，還簽署讓政府得以獲得他們房地產、公司股份控制權的文件，而這一切都是在法律程序外進行。

對此沙烏地阿拉伯否認有對囚犯進行身體虐待的傳聞，並說這一切絕對都不是事實。

沙國檢方1月證實從權貴已經成功要回約1,060億美元的資產，其中130億美元現金可望在今年底前繳回國庫，剩下的不動產、公司股票，甚至被藏在國外，可能還需要花上數年來打官司才有望討得回來。

(中時電子報)