陸校挖角台教授 年薪人民幣15萬至100萬元

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旺報

大陸推出31項惠台政策，鼓勵台師赴陸任教，僅搭這波政策熱潮，福建有大學鎖定知名度的台灣教授，並發出通知信件，聲稱年薪自人民幣15萬元起跳，最高可達百萬元人民幣，台學者認為，惠台政策發布後，陸方挖角台灣人才更積極，不過這起訊息的薪資幅度太寬，顯示聘任方案並非針對特定教授「量身訂做」，依舊能吸引台灣的青年博士。

台藝大廣電系教授賴祥蔚在臉書發文，收到一封由福建某大學傳播學院屬名給他的信函，文中指出：「鑒於您的學術成就與影響力，誠摯邀請您加入我願工作，我願將給予充足的科研條件與科研資金，同時，學校特別重視高層次人才的待遇問題，制定多種人才激勵政策，年薪在人民幣15萬元至100萬元之間，優秀人才可面議」。

賴祥蔚說，這一類學校公開徵詢台灣老師到大陸大學任職的信件，身邊不少教授朋友都有收到，並且相關訊息在去年便有聽聞，「福建幾所學校做得很積極，但在31項惠台政策推出後，挖角台師的動作更積極！」

不過由於薪資幅度太大，賴祥蔚認為，這顯示並非針對知名教授量身訂做的品任方案，不過卻能吸引台灣的青年博士生前往，獲得穩定的教職機會。

台科大教授黃丙喜認為，這樣的挖角方式，對台灣的資深教授來說，並不尊重，但台灣大學教職僧多粥少，相信會有很多教授鼓勵博士生前往爭取；不過若是年薪15萬元人民幣，從事的應非教學工作，應為博士後研究相關工作。

(旺報)

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