全台最速報》林昶佐出征北市挑戰柯P？吳錚：他有在考慮

2018年03月13日 11:27 中時電子報 綜合報導

◎林昶佐出征北市挑戰柯P？吳錚：他有在考慮

年底台北市長選戰熱鬧，不僅藍營、綠營表態參選者眾，連小黨時代力量都傳出要推派現任立委林昶佐挑戰柯文哲。對此，擬參選台北市議員的時力前發言人吳錚今接受電台訪問爆出，林昶佐正在深思熟慮，但市長選舉層級高，要投入很多人力、物力，有沒有足夠資源是很實際的考量。

◎太陽花學運被訴煽惑犯罪 黃國昌竟獲判無罪

4年前太陽花學運攻占立法院，黃國昌遭起訴煽惑他人犯罪，一審援引「公民不服從」概念，認為黃男等人並非無故侵入立法院，將黃國昌判處無罪，檢不服提上訴，但遭高院駁回、判處黃國昌無罪。

◎單車騎士飆台3線 13日新竹出發

2018年國際自由車環台賽將11日至15日一連飆5天，今年首度搭配「浪漫台3線」，路線由新竹縣當作第3站之起點，13日上午9時半從竹北六家派出所鳴槍，200多名菁英職業選手在台3線上競速。

◎台南驚傳公寓凶殺案 1男被砍死 警逮２嫌

台南市永康區六合路上一棟出租公寓13日凌晨傳出兇殺命案，1名男子被發現渾身是血倒臥套房中，身上有明顯刀傷，消防人員緊急將人送醫，但最後仍傷重不治，警方據報立即封鎖現場進行採證，並根據目擊者證詞追查可疑車輛，凌晨5點多在中西區民生路及西門路口攔截到該部轎車，將車上兩名男子帶回分局釐清案情。

(中時電子報)