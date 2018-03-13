愛買線上購物與Yahoo!慶周年 全館3萬商品92折

2018年03月13日 15:57 中時 郭家崴

愛買線上購物大同10人份全不鏽鋼電鍋-曜石黑，市價3990元、特價3280元。（愛買提供）

愛買線上購物惠而浦6L節能除溼機，市價4990元、特價3690元。（愛買提供）

愛買線上購物與Yahoo!超級商城共同歡慶14周年，今（13日）起至19日天天限量送「50元折價券」現領現折；14日白色情人節當天有一日限定全館3萬項商品92折優惠，幫寶適紙尿褲每片省１元，抗菌洗衣精補充包1件不到80元。活動期間，大家電滿5000折500無上限，買冰箱、洗衣機有專人到府安裝及實體門市售後服務。

為讓消費者搶到衛生紙，愛買線上購物提供衛生紙、溼紙巾、雞精、飲料等600項商品整箱優惠價，免搬免運直接送到家。得意優質抽取式衛生紙100抽72包優惠價569元；幫寶適超薄乾爽紙尿褲大容量172片裝，活動期間92折後再抵50元，每片多省25%；一匙靈抗菌EX科技潔淨洗衣精6入，現領現折後1件不到80元。

根據統計，自春節以來具備烘衣功能單、價落在4萬元至6萬元間的洗衣機，雖單價高，但因需求大，銷量增3倍，活動期間洗脫烘三效洗衣機3萬元有找。此外，小家電有滿千折百活動，惠而浦6公升除溼機適用8坪以下空間，可自訂最適溼度不過乾，現折後3690元；獨家的大同10人份不鏽鋼電鍋-曜石黑，全鍋採用304不鏽鋼材質，經典品牌搭配深邃黑塗色，活動特價3280元。

另隨3月後氣溫回升，愛買線上購物Yahoo!超級商城獨享，哈根達斯全系列40項商品，滿538元送冰球券2張，全館限量80張，送完為止。

(中時)