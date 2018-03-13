記得排球美少女莎賓娜？走鐘變網紅臉 網崩潰：你誰

記得排球美少女莎賓娜？五官走鐘變網紅臉，網崩潰直問：你誰？（圖/翻攝altynbekova_20 IG）

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中時電子報
當年莎賓娜以一雙逆天120公分大長腿、白晰皮膚、加上一頭精靈般的烏黑秀麗長髮，迅速受到媒體熱捧。（圖/翻攝altynbekova_20 IG）
有網友發現莎賓娜的五官竟產生了細微的變化，嘴唇明顯變厚，蘋果肌比過去還要澎。（圖/翻攝altynbekova_20 IG）

有「最正排球美少女」之稱的哈薩克排球選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年來台參加亞青女排賽，因完美臉蛋加12頭身比例，迅速在全台掀起一股莎賓娜旋風，讓她瞬間成許多球迷心中女神。有網友發現她的個人社交平台發出近照，與以前萌萌的清純樣子不同了，眼尖發現她五官整個大走鐘，滿滿塑膠感讓網友崩潰驚呼：「你誰？」

當年莎賓娜以一雙逆天120公分大長腿、白晰皮膚、加上一頭精靈般的烏黑秀麗長髮，迅速受到媒體熱捧，有「世界第一排球美少女」之稱。之後還有日本節目請她上節目，拍攝寫真及廣告，Instagram上的粉絲人數更是因此飆高，現在更有67萬粉絲。另外，2015年她加入日本企業所屬的GSS陽光隊，不過卻在賽季開始前她卻以身體健康為由，請假返回哈薩克治療。

近日，有網友發現莎賓娜的五官竟產生了細微的變化，對比過去清純空靈的舊照，她的嘴唇明顯變厚、鼻子變尖挺、蘋果肌比過去還要澎，臉看起來似乎變得僵僵的。許多粉絲們看了對比照，也紛紛驚呼「你是誰？」、「女神毀了」、「網紅素膠臉」，不過也有粉絲力挺，「可能是沒有掌握好化妝的技巧，才把臉化得太過成熟」、「是修圖軟體修太大啦」。不過，有更多人直言：「覺得她以前比較漂亮」、「比較愛她的素顏」。

(中時電子報)

再來回味一次，莎賓娜過去的模樣吧～（圖/翻攝altynbekova_20 IG）

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