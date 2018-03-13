周四審「空汙法」 藍先轟綠打假球

2018年03月13日 12:19 中時 陳彥宇

立法院衛環委員會周四將排審《空氣汙染防治法》，國民黨團今召開記者會質疑，民進黨想修法，卻又打算擴建深澳燃煤火力發電廠，更讓天然氣燃燒無上限，說要抗汙根本打假球。國民黨團強調，將提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空汙基金專款專用」三大訴求，並嚴審修法。

國民黨團書記長李彥秀抨擊，蔡政府信誓旦旦說要改善空汙，修法卻未加嚴工廠固定源污染排放，還處處加上「會同或會商」的經濟部條款，更允許燃氣電廠如果配合增加發電，可不受許可證或環評量限制，此一無上限「假減汙之名行增電之實」的伎倆，環團與在野黨都難認同。

她進一步指出，行政院版本第12條明定，環保署制定空汙總量管制時，需「會同經濟部」，形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署被削權、架空；這部分去年6月環保署的預告版本中完全沒有，到了行政院卻還魂，難道經濟部是環保署的太上單位？

藍委王育敏質疑，政院版本第14條竟打開「蓋子」，讓天然氣排放無上限，愛怎麼就怎麼燒，成為逾越法規的霸王條款。

她也說，今年3月初空汙紅害嚴重，台電聲稱降載20%，卻是將歲修、停機的排放量計入，實際降載才3%，連降載數字都要灌水打假球，還想欺騙人民到何時？

國民黨不只個別藍委提案修空汙法，更將推出黨團版，交由王育敏領銜提案。王育敏強調，黨團版將針對關鍵問題提出看法，包括緊急應變措施與降載幅度，都會明文入法。

(中時)