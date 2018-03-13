與法簽約前進吉布提 印度與陸海上較勁

2018年03月13日 11:59 中時電子報 楊幼蘭

為了因應解放軍在印度洋加強佈局，印度與法國10日簽署軍事協議，允許雙方軍艦可互用對方的海軍基地。

印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際學院院長休里亞（Sreeram Chaulia）12日在《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）上指出，新德里顯然是在加強國防外交。

印度總理莫迪（Narendra Modi）大讚這是「絕佳的一步」，而來訪的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，這是防止太平洋和印度洋「成為霸權地盤」的里程碑。

評論指出，這為印軍使用法國在吉布提（Djibouti），阿布達比（Abu Dhabi）與留尼旺島（Reunion Island）的國防設施鋪了路，而這些全是西印度洋的戰略要地。

休里亞認為，解放軍在新德里長年的自制政策下，趁機力刷在印度眼中海洋戰略區的存在感。隨著北京不斷取得印度洋主要港口的使用權，而印度軍費又遠不如中國，新德里必須大大仰賴合作夥伴關係，以設法彌補彼此的差距。

就在與法國簽約前，莫迪2月透過與阿曼（Oman）的軍事協議，讓印度軍艦得以停靠杜格姆（Duqm）進行修整。

而取得杜格姆的使用權，將有助於支撐印度在阿拉伯海最寶貴的資產，也就是伊朗具有高度戰略重要性的查巴哈港（Chabahar port）。

印度2月17日與伊朗簽約，租用查巴哈港，未來新德里將能繞過巴基斯坦，進入阿富汗與歐洲。

查巴哈港位於伊朗東部，距中國開發的巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar port）西方約90公里。美國五角大廈去年發佈報告指出，瓜達爾港是中國在巴基斯坦廣大基礎建設的核心，預料這租期40年的港口將成為解放軍第二個海外軍事基地。

而沿東非海岸進一步南下，印度藉由與塞席爾（Seychelles）開發阿桑普申島（Assumption Island），還有與模里西斯（Mauritius）開發阿加萊加島（Agalega Island），致力改善監視和防禦基礎設施。加上獲得法國海外軍事基地的使用權，還有與中東及非洲國家的合作，都有助於印度加強進一步掌控印度洋。

(中時電子報)