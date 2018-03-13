皇城文脈之300年高齡的「守陵部隊」

2018年03月13日 12:04 中時電子報 綜合報導

中外遊客到昭陵(北陵)遊覽，無不交口稱讚遍植數裡的古松群。古松們棵棵蒼翠欲滴、搖曳挺拔、舒展虯枝、參天蔽日，不禁讓人想到以「飄逸、不拘謹、生機勃勃」為主旨的禪宗精神，堪稱昭陵的一大獨特景觀。

千山油松落戶沈城 獲罪得免督建昭陵

昭陵的古松們，原籍在千山。清代順治初年，古松們相繼被遷移到昭陵，從此落戶沈城，至今已有360餘歲高齡。

順治七年(1650)春季，清廷命人從千山挖取「油松」樹苗，運到盛京(瀋陽)，栽植在昭陵內。第二年開春，守陵八旗官兵發現，「油松」樹苗只有一部分成活，其他樹苗均已枯死，需到千山重新挖取「油松」樹苗補植。於是，有關官員急忙向主管昭陵建造工程的工部尚書星納請示。然而，星納竟然下令，停止補植「油松」樹苗。不僅如此，星納還撤走500名建造昭陵的工匠，調往別處施工。

順治皇帝聞知此事，勃然大怒，立即命刑部對星納嚴加審查。刑部判處:革去星納官銜及世職，沒收一半家產抵償昭陵工程損失。然而，星納不服刑部判決，跑到皇宮門前猛敲「登聞鼓」告「禦狀」。於是，順治皇帝命刑部對星納一案重新審理。

星納敢於告「禦狀」，全憑他是有功之臣。星納功勞很多，其中最大的功績，是於崇德六年(1641)「松杏之戰」中，俘獲了明朝經略洪承疇。清朝典制規定，因戰功顯赫而取得的世職，只有在軍前犯法才能撤免;而在部院行政工作中違法犯規，不可撤免世職。重新審理之後，星納勝訴，官復原職。隨後，星納將調出的500名工匠重新調回昭陵建造工地;派人前往千山挖取“油松”樹苗補植，終使昭陵建造工程得以繼續進行。

夏日昭陵。（文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會）

救駕有功始皇冊封 歷代皇陵栽植油松

昭陵「油松」為常綠喬木，耐寒耐旱，生命力極強，並且樹齡越高姿態越奇，越酷暑嚴寒越精力旺盛，越大雪壓枝越堅韌挺拔。每當清風吹拂，古松群便發出「呼啦啦」聲響，酷似大海波濤翻湧之聲。於是，人們取了個十分貼切的名稱——「松濤」。蒼翠的古松群，與紅牆、黃琉璃瓦交相輝映，構成一幅莊重肅穆的皇陵風景畫卷。

據說，皇陵栽植松樹起源于秦始皇。相傳有一年，秦始皇到山東泰山朝拜，剛到山腰時，突降大雨。四周不見寺廟、房屋，只有一棵枝葉繁茂、形同傘蓋的大油松。情急之下，眾大臣立即攙扶秦始皇到油松下避雨。由於「救駕」有功，秦始皇冊封這棵油松為「五大夫」，官至「九品」。受到「皇封」之後，油松身價遠遠高於其他樹木，從此成為皇陵的專用樹木。《太平御覽》記載:太子陵墓種松樹;諸侯陵墓種柏樹;卿大夫陵墓種楊樹;士大夫陵墓種榆樹。此乃尊卑差異。《周禮正義》還說：身份顯赫的人陵墓墳丘高大、樹木繁多;地位卑微的人陵墓墳丘矮小、樹木稀疏。

秦漢之後，松樹便被視為最高等級的樹種。從唐代起直至清代，除了元代之外，皇陵之內都要栽植油松。

隆恩殿旁八棵油松 代表八大朝臣站班護陵

昭陵的古松群各有名目。昭陵方城內隆恩殿東、西兩側排列的八棵古松，叫做“站班松”，分別代表著皇太極生前的八位股肱大臣。

據說，皇太極的八位輔弼大臣分別為滿族「八大姓氏」，「佟、關、馬、索、那、富、祁、郎」。其中，「佟」為「佟佳氏」;「關」為「瓜爾佳氏」;「馬」為「馬佳氏」;「索」為「赫舍裡氏」;「那」為「那拉氏」;「富」為「富察氏」;「祁」為「喜塔喇氏」「郎」為「鈕鈷祿氏」。這「八大姓氏」各自統領一「旗」。當年的八旗建制，300人為一「牛錄」;5個「牛錄」為一「甲喇」;5個「甲喇」為一「固山」，即一「旗」；每個「旗」共計7500人。每當舉行朝會，按照八旗方位，各個旗長侍立在皇太極東、西兩側，聽從調遣;每當出兵作戰，旗長各率本旗人馬佈陣攻堅，奮勇殺敵。這「八大朝臣」是皇太極的左膀右臂、心腹重臣。

皇太極「駕崩」之後，清廷興建昭陵時，特意在陵寢方城內隆恩殿東、西兩側，栽植了八棵松樹，寓意「八大朝臣」，一來追念「八大朝臣」的豐功偉績;二來秉承「事死如事生」之意，即「八大朝臣」一如既往地為皇太極「站班」護陵，繼續君臣前緣。

為保護昭陵的八棵「站班松」，清廷曾明文規定，除八棵「站班松」之外，昭陵方城內隆恩殿兩旁，不准栽植任何樹木;一旦發現“站班松”出現乾枯等異樣症狀，必須立即上奏朝廷，皇帝將欽派大臣前來，按照「欽天監」選定的良辰吉日補栽。

據介紹，清朝末年，西南方向的“站班松”即將枯倒。盛京將軍崇實奉旨來到昭陵。先在西南“站班松”前燒香叩頭，念念有詞一番祈禱;隨後派工匠們在松樹下安置支撐木架，以防松樹傾倒，並在松樹下澆水施肥。經過一番折騰，這棵松樹竟然奇跡般地「死而復生」，令盛京(瀋陽)時人嘖嘖稱奇，一時間傳為「異事」。

1925年，為保護「站班松」，昭陵監督員苗文華，用廢舊琉璃瓦在各個「站班松」周圍砌築了保護圈，以防遊人踐踏「站班松」根須。不久，苗文華看到，前人補栽的西北方向「站班松」業已乾枯，便將其拔除，補栽了一棵松樹。

三千六百古松肅立 象徵內軍侍衛先帝

《大清會典》記載，除了象徵「八大朝臣」的八棵「站班松」之外，昭陵的古松還有「山樹」「海樹」「儀樹」之分。

昭陵「寶頂」北面「隆業山」的古松，為「山樹」;陵寢「風水紅牆」以外的古松，為「海樹」;「風水紅牆」之內、「神道」兩旁的古松，為「儀樹」。「儀樹」成行成趟、橫豎排列有序，又叫「趟松」。清廷定制，昭陵「海樹」為1975棵;「儀樹」(趟松)為1625棵。「海樹」「儀樹」總數為3600棵。據介紹，皇太極生前有3600名「內軍」，專門保護皇宮(瀋陽故宮)安全。「內軍」分為兩部分:「內侍衛軍」1625人;「外侍衛軍」1975人。昭陵的「儀樹」「海樹」，就是根據皇太極生前「內軍」人數栽植的，並且栽植位置十分明確:「風水紅牆」內、「神道」兩旁的1625棵「儀樹」(趟松)，為「內侍衛軍」;「風水紅牆」之外的1975棵「海樹」古松，為「外侍衛軍」。

此外，還有一說:昭陵古松總數為4803棵，象徵盛京(瀋陽)城牆垛口，以及駐防八旗軍。盛京(瀋陽)城牆重建于後金天聰五年(1631)，城牆高3.5丈、寬1.8丈、周圍九裡三百三十二步，城牆之上有651個垛口。當年，盛京駐防八旗軍總數為4152人。盛京城牆垛口與駐防八旗軍總數為4803，恰與昭陵古松總數相吻合。

清廷嚴管昭陵古松 盜伐收買判處死刑

史料記載，清廷對昭陵古松管理始終十分嚴格。清代咸豐皇帝給盛京將軍奕興的聖諭，便規定得十分具體。

這份「聖諭」明確指示，對「盛京三陵」(永陵、福陵、昭陵)的「陵樹」要嚴加管理。「陵樹」均有檔案。管理陵寢的衙門無權直接處理枯死、倒伏的「陵樹」，而必須報告盛京將軍，再由盛京將軍委派協領官，與陵寢總管一道到現場勘查。然後，在協領官、陵寢總管的監督之下，方可將枯死、倒伏的古松砍掉。一旦出現營私舞弊行為，要拿盛京將軍、陵寢總管是問。咸豐皇帝強調，要加強「陵樹」管理，增加哨卡、堆房，令守衛防禦陵寢的八旗兵經常巡查。與此同時，咸豐皇帝還明確了「盛京三陵」「陵樹」的管理許可權:福陵(東陵)、昭陵(北陵)的「陵樹」，由盛京將軍直接管理、查驗；永陵的「陵樹」，由興京(新賓)守尉自行管理。

清廷對昭陵的「海樹」「儀樹」管理十分重視。尤其是昭陵「風水紅牆」之內、「神道」兩旁的「儀樹」(趟松)，昭陵總管每年都要向朝廷報告一次管理情況，並且每次奏報都要採用“增、減、遷、退”四字，加以詳細說明。例如:全年增加幾棵松樹，減少幾棵松樹，遷移幾棵松樹，退去幾棵松樹。一旦缺損，必須隨時補齊保持原數。

對盜竊、收買「陵樹」者，清廷一律處以極刑。例如：清代乾隆二十三年(1758)，一名叫祁柱的男子，夥同10名同鄉，潛入昭陵內盜伐古松，然後賣給匠人湛柱、盛明阿。結果，祁柱等11人被昭陵八旗官兵逮住，押送到盛京刑部。盛京刑部以「盜大祀神禦物律」量刑，將祁柱等11人立即處決;判處不問來歷而購買「陵樹」、案發後仍拒不招認的湛柱、盛明阿「斬監候」；判處案發地段守陵人失職罪，發配黑龍江充當苦役。

建立戶籍精心看管 昭陵古松益壽延年

經歷了無數磨難之後，如今，昭陵的古松尚存3870棵。其中的「觀音松」「夫妻松」「姊妹松」「鼬雀爭巢松」「天獅松」「龜松」「神松」「鳳凰松」等象形古松，令中外遊人驚歎不已、流連忘返。

為使這些珍稀的古松虯枝繁茂，北陵公園管理部門成立了古松專業養護隊伍，為每棵古松編號掛牌，建立詳細檔案、「戶籍」，輸入電腦管理。遊人們時常看到，北陵公園的工作人員們為古松清除樹下雜草、鬆土、挖透氣溝、種植豆科固氮植物、施肥、噴灑藥物;除了安全保衛人員每天巡視，嚴禁遊人在古松群、陵寢中動火、吸煙之外，還設置了20余處「安全防火標誌牌」，一旦發生不測，防火人員將依據「安全防火標誌牌」編號的方位，迅速出擊，防患於未然，確保古松安全。與此同時，他們還補植了大量的松樹苗，以期這個全國陵墓遺址中罕見的古松群，延年益壽、後繼有松。

(中時電子報)

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