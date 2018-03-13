不滿遭撒尿踹死人 逃亡9年後被判囚8年定讞

2018年03月13日 12:21 中時 林偉信

台北市陳姓男子12年前到三溫暖休息室睡覺，卻遭喝醉的羅姓男子在身上撒尿，他憤而踹踢對方胸、腹等處致死，陳男犯後逃亡大陸前年才返台投案，最高法院考量終能自動歸案面對刑責，但尚未與死者家屬達成和解，依傷害致死罪將他判刑8年確定。

37歲的陳男在2006年11月19日清晨4點左右，在北市中山區一家三溫暖消費休息時，無故遭酒醉的羅男在他身上撒尿，他驚醒質問對方雙方起爭執，他憤而揮拳打人，先是毆打羅男背部3、4拳，見對方倒地後，再上前踹踢羅男胸腹部5、6腳。

三溫暖的服務人員發現後，將羅男送醫救治，羅因肝挫傷出血致腹血，中毒性及出血性休克死亡，陳男知道自己闖下大禍後，立刻逃往大陸躲藏，前年3月24日才返台投案；他辯稱因對方在他身上撒尿還嗆聲並揮拳，在不得已的情況下才出手還擊是正當防衛。

歷審都認為，案發時陳男身高177公分、體重130公斤，遭羅男攻擊時，能將對方的手推開，足以排除不法侵害，他卻繼續還擊，甚至踹踢已倒地的羅男，雖無殺人犯意，但顯然是出於怒氣的故意傷害行為，已非正當防衛或防衛過當。

合議庭指出，陳男不以理性解決紛爭，反而暴力相向、致人於死，沒有值得同情之處，且犯後沒有與死者家屬和解，但考量他自動歸案面對刑責，依傷害致死罪將他判刑8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)