台灣小說首度出線！吳明益小說《單車失竊記》入選曼布克闊際獎

2018年03月13日 12:21 中時 許文貞

台灣文學作品首度入選英國「曼布克國際獎」（The Man Booker International Prize）！曼布克國際獎在台灣時間昨（12）日晚間公布今年入選的長名單（long list），作家吳明益的小說《單車失竊記》英文版《The Stolen Bycicle》在108本小說中脫穎而出，成為入選的13本小說之一。

吳明益也在臉書上貼文，感謝版權公司、譯者以及台灣、英國出版社對小說的用心，並表示感謝讀者，會繼續寫故事給讀者們閱讀。

2005年創立的曼布克國際獎，源自英語世界最重要長篇小說獎項「曼布克獎」（The Man Booker Prize）。曼布克國際獎過去為兩年一度，僅頒給以英文創作的長篇小說，另外設立翻譯獎，頒給翻譯成英文的長篇小說作品。2016年起曼布克國際獎正式改制，每年頒給在英國出版的外語小說英文譯本，長短篇不拘，獎金為50000英鎊，由作者和譯者平分。

曼布克獎項每年皆由不同評審評選，評審不只有作家、出版社，也有文化評論、翻譯等，今年更有人類學家和廣播人加入，以避免文學流派及固定品味。2013年諾貝爾文學獎得主艾麗絲·孟若也曾得過曼布克國際獎。2016年改制後兩屆，則由韓國作家韓江以《素食者》和以色列作家大衛·格羅斯曼以《一匹馬走進酒吧》獲獎。

今年入選曼布克國際獎的長名單中，入選作品來自台灣、法國、西班牙、德國、韓國、匈牙利、阿根廷、奧地利、伊拉克以及波蘭。韓江再以描述光州事件的小說《少年來了》入圍，2015年得主、匈牙利作家拉斯洛·卡撒茲納霍凱也以短篇小說集《世界照常運轉》（The World Goes On，暫譯）再度入圍。

2015年出版的《單車失竊記》，主角從一台失蹤多年的腳踏車尋找父親的身影，而在追尋回憶的過程中，從人物的生命交織出台灣的二戰史、單車發展史、動物園史、蝴蝶工藝史等多元樣貌，曾獲2016年開卷好書獎，已售出英、日、韓文版權。

吳明益在《單車失竊記》後記中表示，「寫這部小說不是出於懷舊的感傷，而是出於我未曾經歷時代的推崇，以及對人生不可回復經驗的致意。」

曼布克國際獎將於4月12日選出短名單（short list）的6本入選作品，最終大獎得主將於5月22日英國時間晚間於倫敦揭曉。

(中時)