仍有2成學生被體罰 人本：禁止體罰納入聘約

2018年03月13日 12:22 中時 林志成

我國自2006年修訂《教育基本法》禁止體罰，至今已超過10年，但是校園體罰事件仍然層出不窮。人本教育基金會及多位立委今天共同召開記者會，他們要求禁止體罰納入教師聘約，並會透過修法讓造成學生重傷害的老師，努力在2年內終結校園體罰。

人本教育基金會今天與家長團體及立委吳思瑤、張廖萬堅、李麗芬、蘇巧慧、蔡培惠等人召開「體制暴力何時終結？」記者會，要窮盡各種力量，讓校園體罰消失。

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，教育與保護兒童是國家的責任，老師對學生體罰，並非只是個人失控、個人行為，他們是透過國家體制對兒童施暴。學校、教育處等教育行政單位絕對有責任，禁絕一切透過體制對兒童施加的暴力。

馮喬蘭說，在2006年以前，有8成國中小學生被體罰，在《教育基本法》禁止體罰後，雖然情況大為改善，但目前仍有2成學生表示曾被體罰。她認為，應該將禁止體罰納入教師聘約，讓所有要擔任老師的人都知道，教學時不能體罰學生。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清則說，曾經有一個孩子因為成績不好被老師罰站，但卻擋到後面同學的視線，改為半蹲也不行，最後就跪在地上度過一整節課。他認為，老師對孩子這樣的處分，將在他們內心造成永難抹滅的陰影。

蘇巧慧表示，從2006年到現在，在900多件體罰通報案件中，被解聘的老師僅4人、停聘1人、不續聘3人，實在太少。他們將透過修法，若老師體罰造成學生身心嚴重受創，必須離開校園。

教育部國教署組長林良慶表示，要改變教師聘約，地方政府要跟教師組織協商，個別學校也要經過教務會議討論通過，因此無法立即進行。不過如果社會有共識，教師團體也支持，教育部可以朝修改《教師法》方向走，讓禁止體法納入教師聘約。

(中時)