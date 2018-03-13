大同分局民族所員警 冒著天寒跳河救輕生翁

大同分局民族所員警冒著寒雨天氣跳河救回輕生老翁。〔警方提供〕

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中時
民族所員警趕往支援接力將老翁救上堤岸。〔警方提供〕

72歲黃姓老翁因久病有厭世念頭，日前跑到台北橋跳淡水河自殺，大同分局民族所巡佐簡宙紘、員警鄭丞凱趕往救援，見老翁即將滅頂，簡宙紘冒著天寒下雨，奮勇跳河救人，安全將老翁援救上岸送醫救治後無礙。

民族所巡佐簡宙紘、警員鄭丞凱是在日前值服夜間巡邏勤務，在傍晚18時34分許，接獲勤務指揮中心通報淡水河臺北橋下有民眾落水喊救命，簡員2人迅速趕赴現場搜救，發現落水民眾正順著河道水流往下游飄浮。

2名佐警沿著河岸搜尋，最後在18時55分許，在淡水河5-1號水門，發現該落水者在河中呼喊求救，那時正值退潮又逢下雨致水流湍急，落水者順流往下游快速漂移，簡宙紘不暇思索，馬上卸下身上槍械裝備，並抓起岸邊救生圈縱身躍入河中，將救生圈套在落水者身上拖拉至岸邊，再由其他到場員警接力搭救上岸，所幸落水民眾還有意識，隨由救護車送往馬偕醫院救治。

經警方事後了解，這名落水者是72歲的黃姓老翁，據家屬表示，老翁近日因罹患疾病，心情不佳有輕生意念，幸好警方及時搭救才避免憾事發生；簡員不畏河中危險和自身安危奮勇救人，此舉足為表率，而簡員也低調回應這是警察該做的事，返所後發現制服布滿汙泥，但簡員仍覺得能及時挽救生命再累都值得。

(中時)

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