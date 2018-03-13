到日本311震災區參訪 南一中學生感受永不放棄的精神

2018年03月13日 12:23 中時 林志成

為增進學生對受災居民之關懷，台南一中由校長張添唐在今年寒假帶領70個學生、6位老師，到日本311大地震被海嘯侵襲的宮城縣南三陸町志津川高校，與當地學生與居民互相關懷與交流。

台南一中師生到南三陸町後，在寄宿家庭與居民們共同生活一個晚上，接待家庭描述照片裡的親友於海嘯時天人永隔，那種不捨與真切之情，許多同學也都跟著落淚。讓同學們學到珍惜與親人相處之時光，及不輕言放棄之精神。

師生們也參觀了當時被海嘯沖毀的南三陸醫院，當時在南三陸町最需要一個現代化醫院的時候，台灣伸出了援手。因此，他們在醫院旁邊種植了梅樹，且豎立了石碑，石碑上頭有我國國旗、南三陸町旗，石碑中間一個「絆」表示臺日之間的心繫對方。

隨後，師生們前往戶倉小學校，學校二樓的窗戶上還留著一張告示，當時海嘯來時，淹沒高度為22.6公尺，當時海嘯完全淹沒了學校，全校師生都到安全的高地避難得力於學校校長前一天更改了避難地點。解說人員說，在危難之急常常只是一個指令的正確或錯誤，就會讓一個學校的師生有著不一樣的命運。

南一中選擇到志津川高校是因為311海嘯來臨時，志津川高校的學生知道當地老人的生活作息，所以跑下山去他們活動的地方，背負著老人們上山避難。

志津川高校的師長指著斜坡，說明了當時緊急的情況。連續兩天下來，學生體會大自然的威力，也深刻感受到人雖然脆弱，但是面對天災時對彼此的關懷不會因此而減弱。在震災中重生、新生，讓台灣的師生感動。

學生們參訪日本的行程中，時有日本人走過來不論是用中文、日文或是英文詢問：「你們是從台灣過來的嗎？我想表達對於花蓮地震的關懷，祝福你們！」台南一中表示，師生此行超越了國家和語言的障礙，感受到日本人的溫暖。

台南一中圖說：

(中時)