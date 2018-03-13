到日本311震災區參訪 南一中學生感受永不放棄的精神

台南一中師生70多人，今年寒假到日本311大地震被海嘯侵襲的宮城縣南三陸町志津川高校參訪。（教育部提供）

友善列印
中時

為增進學生對受災居民之關懷，台南一中由校長張添唐在今年寒假帶領70個學生、6位老師，到日本311大地震被海嘯侵襲的宮城縣南三陸町志津川高校，與當地學生與居民互相關懷與交流。

台南一中師生到南三陸町後，在寄宿家庭與居民們共同生活一個晚上，接待家庭描述照片裡的親友於海嘯時天人永隔，那種不捨與真切之情，許多同學也都跟著落淚。讓同學們學到珍惜與親人相處之時光，及不輕言放棄之精神。

師生們也參觀了當時被海嘯沖毀的南三陸醫院，當時在南三陸町最需要一個現代化醫院的時候，台灣伸出了援手。因此，他們在醫院旁邊種植了梅樹，且豎立了石碑，石碑上頭有我國國旗、南三陸町旗，石碑中間一個「絆」表示臺日之間的心繫對方。

隨後，師生們前往戶倉小學校，學校二樓的窗戶上還留著一張告示，當時海嘯來時，淹沒高度為22.6公尺，當時海嘯完全淹沒了學校，全校師生都到安全的高地避難得力於學校校長前一天更改了避難地點。解說人員說，在危難之急常常只是一個指令的正確或錯誤，就會讓一個學校的師生有著不一樣的命運。

南一中選擇到志津川高校是因為311海嘯來臨時，志津川高校的學生知道當地老人的生活作息，所以跑下山去他們活動的地方，背負著老人們上山避難。

志津川高校的師長指著斜坡，說明了當時緊急的情況。連續兩天下來，學生體會大自然的威力，也深刻感受到人雖然脆弱，但是面對天災時對彼此的關懷不會因此而減弱。在震災中重生、新生，讓台灣的師生感動。

學生們參訪日本的行程中，時有日本人走過來不論是用中文、日文或是英文詢問：「你們是從台灣過來的嗎？我想表達對於花蓮地震的關懷，祝福你們！」台南一中表示，師生此行超越了國家和語言的障礙，感受到日本人的溫暖。

台南一中圖說：

(中時)

仍有2成學生被體罰 人本：禁止體… 中市國中英語演講比賽登場 98校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。