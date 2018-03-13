民進黨宜蘭縣長提名前一天 陳金德請假出國

2018年03月13日 12:22 中時 胡健森

宜蘭縣政府今召開縣務會議，原本要親自主持的代理縣長陳金德卻缺席，據辦公室幕僚表示，陳金德早已排定今天要出國，但仍要主持這場縣務會議，卻因臨時處理私事隨後便趕往機場搭機，才改由副縣長黃適超代為主持。

民進黨明日將召開中執會，公布高雄、台南、嘉義、宜蘭4個縣市的縣市長參選人，因選對會上星期開會決定建議中執會提名立委陳歐珀，陳金德選在前1天出國，也引發各方聯想。

陳金德辦公室幕僚表示，陳金德很早就已經安排好這趟出訪日本的私人行程，預計17日回國，與縣長選舉提名作業無關，前一天在排行程時，也是在他主持完縣務會議後才請假出國，但因為陳金德一大早臨時有重要私事要處理，這才改變計畫，由副縣長黃適超主持縣務會議。

副縣長黃適超則在縣務會議上表示，目前城市間的競爭劇烈，如果沒有強而有力的領導人，城市競爭力將會落在人後，尤其宜蘭縣的城市競爭還有財政結構困難的問題，因此他每天都在當「黃同學」向「陳教授」（陳金德）學習，過去的縣長都很用心，但卻只有陳金德每天中午邀集局處首長、農民、工商團體到縣長室開「便當會」，目的就是希望能在短時間之內就能讓鄉親對縣府施政「有感」，也讓整個縣府團隊趕到更加光榮。

黃適超還說，這幾個月來他每天都在學習代理縣長陳金德的執行力及魄力，還有縣府各局處首長用心推動政務的精神，他同時也提醒說，在過完年後代理縣長陳金德主持縣政會議時所指示的46個工作項目需要許多經費，希望各局處能依輕重緩急積極辦理。

(中時)