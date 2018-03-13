中市國中英語演講比賽登場 98校參賽

2018年03月13日 12:24 中時 陳世宗

台中市政府教育局為提升英語學習風氣，特舉辦國中英語演講、作文、歌唱及讀者劇場四大比賽。國中學生英語演講比賽13日在霧峰區市立光復國民中小學舉行，共98所公私立國中參賽，學生展現學習成果，也互相觀摩交流；比賽全程錄影並製作DVD，提供各校作為英語教學參考使用。

教育局指出，英語演講比賽由市內98所公私立國中學校各派1名學生參加，包括市立學校80所、私立學校17所及國立中科實驗高級中學國中部1所；私校獨立一組競賽，公立學校則依班級數大小分為三組競賽。參賽者以英語表達想法、展現學習成果，亦互相觀摩學習。

教育局表示，今年比賽主題搭配時事，分別是「The Ways to Promote Taichung World Flora Exposition」、「My Opinion about Youtubers」、「How to Fight Air/Water Pollution」；演講主題與日常生活結合，透過比賽強化國中生英語教學成效，訓練學生組織力及表達力，鼓勵學生勇於嘗試樂在學習。

教育局副局長許春梅說，因應12年國教核心素養導向教學及國際化地球村趨勢，教育局鼓勵各校先採取多元方式遴選，藉此提高學生參與感及榮譽感，也提升外語風氣；這次比賽活動全程錄影，將於賽後製作DVD，發送提供各校作為英語教學參考及推廣使用。

(中時)