溜滑梯要煞車？居民抗議福星公園遊戲設施

2018年03月13日 13:45 中時 盧金足

台中市議員楊正中（左）質疑福星公園興建的這座溜滑梯高達220公分，這麼高的溜滑梯有一定坡度，但底下緩衝區明顯不足。（盧金足攝）

台中市議員楊正中（右二）表示，市府進行公園設施改建，但汰舊更新遊戲設施的美意，卻因設計問題有安全疑慮。（盧金足攝）

居民認為溜滑梯設計高度較高但緩衝區太短，議員與里長當場用尺一量只有240公分。（盧金足攝）

居民憂心溜滑梯正前方設置一座盪鞦韆，溜下滑梯的小朋友可能撞上等待玩鞦韆的小朋友，市府表示，這樣的距離安全。（盧金足攝）

溜滑梯要煞車？台中市西屯區居民抗議福星公園遊戲設施有安全疑慮，市議員楊正中在現場說明訴求。（盧金足攝）

興建已有26年歷史，占地近6000坪的台中市西屯區福星公園，市府正進行公園設施改建，但汰舊更新遊戲設施的美意，卻因設計問題有安全疑慮，當地居民13日高舉抗議布條，要求緩衝區太短的溜滑梯拆掉轉向，盪鞦韆移他處，應重新評估設計遊戲設施，確保市民使用設施安全無虞。對此，市府表示，公園規畫理念朝設施減量及增設12感官遊戲設施，溜滑梯與鞦韆距離安全，民眾不用擔心。

市議員楊正中表示，福星公園近期進行公園廣場設施維護工程，新設一座高達220公分的磨石溜滑梯，周遭居民認為溜滑梯設計高度較高但緩衝區不足，當場用尺一量只有240公分，相當不安全，質疑難道小孩子溜滑梯還要自行踩煞車，否則可能溜下來時會衝出砂坑。

楊正中指出，福星公園興建的這座溜滑梯高達220公分，這麼高的溜滑梯有一定坡度，但底下緩衝區明顯不足，小朋友若從高處滑下重心不穩，就可能在沙池緩衝區外撞上地板，難以理解的是，既是專業設計，為何市府竟在溜滑梯正前方設置一座盪鞦韆，溜下滑梯的小朋友更有可能撞上等待玩鞦韆的小朋友，讓小朋友安全暴露在高度風險中。

逢甲里里長廖婉菁說，公園維護工程應以使用者意見為優先考量，福星公園周遭人行步道也是急需修復的設施，實際工程靠近福星路段步道卻未納入修繕，民眾多次向市府反映未果，而且家長帶小孩來溜滑梯，周遭的樹都被移走，沒有樹蔭也沒有座椅，家長為了顧小孩只好站在烈日下。

楊正中認為，福星公園修繕工程自去年九月開始，已會勘過兩次都有會勘紀錄，周遭居民也是多次反映，要求市府重視民意，將錢花在刀口上，公園是大人和小孩都喜歡的遊憩空間，周遭十多個里的里民，從早到晚都有人來此活動，要求溜滑梯拆除，重新轉向施作，增加緩衝區，避免以後發生衝出砂坑的危險。

市府表示，福星公園為老舊公園改善，工程於規畫設計階段，配合逢甲里里鄰長會議辦理地方說明會，並依民眾意見修正及多次洽里長意見調整後於2017年11月簽報核准施工，並於同年11月27日進場施作。

市府強調，公園規畫理念朝設施減量及增設12感官遊戲設施，維持磨石子溜滑梯及沙坑遊戲場等原規畫設計，目前已就建議事項研議辦理中，依公園規畫政策理念持續進行。

(中時)