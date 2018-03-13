監委調查王敏案　婦團3點聲明表欣慰

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監察委員高鳳仙9日針對保二總隊派25名員警到聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有前妻王敏住所巡邏監視達23小時，糾正警政署及新竹市社會處。勵馨基金會對此表示欣慰，勵馨也呼籲社會對於高社經地位家庭的家暴案件應給予更多關注，因為他們受限於家族聲譽，往往更難發聲。

勵馨基金會表示，在王敏案中，保二動用25名警力巡邏長達23小時的「高規格」 ，在家暴案中根本前所未有，簡直就是以對待刑事犯的規格在對待家暴受害人，高社經地位家庭的家暴案和一般的家暴案不同，受害人必須承擔更大的壓迫，相對人因為握有權勢，可能利用或結合國家公權力來對受害人施壓並干擾其生活，如濫訴、造成雙重壓迫。

此外，勵馨指出，受害人也會受限於社會傳統的性別刻板要求而不斷自我苛責，或反而認同壓迫者的觀點，認為是自己的錯，或反而為加害人著想，怕影響家族聲譽，更加不敢對外發聲，形成內外交逼的痛苦處境，因此社會更應該對他們伸出援手，以免發生憾事。

最後，勵馨重申，一般家暴處理流程為個案打電話向113通報，若是緊急事件，就撥打110由警方和社工進行調查；需要救人的話，由社工陪同警方一起去現場。這次王敏案中，警方竟在無證據下以兒虐為由，替相對人聲請保護令，遭法院駁回後又提抗告，無疑濫用公權力與司法資源。

勵馨呼籲，警方的角色應該回到家暴法，保護被害人，並符合家暴案件處理的正常流程。另外，警政署對保二總隊明顯監督不力，未來家暴案件應交給有受過家暴法訓練的員警或是家防官處理，而警政署也應該告誡下屬和所屬轄區的政商人物應該利益迴避，保持中立。

(中時)

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