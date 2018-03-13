皇城文脈之大清第一「避暑山莊」

2018年03月13日 12:21 中時電子報 綜合報導

長寧寺，建于後金天聰年間，初名御花園，位於今瀋陽皇姑區境內。這裡地處瀋陽的北郊，樹木蔥郁，環境幽雅，是一座藏傳佛教的皇家寺院，也是皇家避暑休假的勝地。

在創業建基的大清初期，這裡是殿宇巍峨、古樹參天、護軍林立的皇家殿堂，呈現出一種皇家氣魄，很多檔、詔書起於此地。據史料記載，清太宗皇太極曾在此處下一詔書以警下屬及後人厲行節約、以絕荒度的事件。在皇太極時代，因為當時的疸症十分猖獗，但又沒有有效的方法治療，為了躲避痘症，皇太極一到夏天就帶著後妃和阿哥們到御花園裡來，既避暑又避痘。

清廷入關後，這裡歸留守的內務府管理。順治十三年（1656），御賜這座美麗的花園改名為長寧寺。寺院山門坐北朝南三楹，門前立旗杆兩根，寺內門旁兩棵古松參天，從山門到正殿間一條石徑相連，路邊有康熙二十六年（1687）設的玉龍馱碑一座，上由滿、漢、蒙古三種文字寫成，記載著相關內容。寺內有東西配殿各三楹，東配殿內藏經書一百一十部，西配殿旁掛大鐘一尊，高約五尺，每逢初一、十五寺內清晨撞鐘，聲傳十餘裡。正殿三楹，青磚黃瓦，簷下高懸乾隆皇帝禦書「一心為宗」橫匾一面。正殿當中立一香案供奉「聖宗佛」一尊和長壽佛、三象長壽佛、八方菩薩、白度母、藥王佛、無量四尺紙佛、綠豆銅佛、三世銅佛、宗喀巴木制佛像、釋迦銅像。牆上畫滿佛家壁畫佛像，殿內有太宗皇帝用過的寶座1個，弓箭1副(一弓三箭);清太宗皇后用過的肩幡5件及親手制的簡幡2條，歡幔1件、龍冠1頂、龍袍1件、大小蟒緞褥5個，蟒靠背3個及乾隆四十五年製造的小銅佛塔8座，銅色小木塔、大木塔各1座，銀色小木塔1座，嘉慶年間禦制詩文1軸，殿內共藏佛像710尊及1座純金寶塔，正殿西側設客房1間，供香客遊人暫居。西側1座連院，其中有僧房若干間，是供本寺喇嘛休息處。還有經樓1座，是本寺喇嘛念經拜佛之地，全寺院內有殿堂兵房等屋宇47間，喇嘛多至27人。

在盛京，長寧寺屬於皇家廟宇，所以歷代皇帝東巡都要到長寧寺禮佛。清朝初至中期皇帝東巡多次拜謁祭祀於長寧寺，於是寺內留下許多碑文匾額及詩賦。乾隆三十一年（1766），乾隆帝東巡至長寧寺留下碑文:

盛京長寧寺佛像先是我皇祖太宗文皇帝嘗致禮焉，尋命恩噶王羅輔臧德爾登、各隆喇嘛即寢園之旁，庀材結宇移像於其中，我皇孝世祖仁皇帝因于其南更營為寺昌之今名以其地近弓劍之藏故殿堂之設金碧之輝、匪徒為觀美也，朕曩巡舊邦惟列聖雨風之鄉，經營之跡無小無大鹹足永視後人即此寺立我皇考仁考之恩，亦於是乎宜有記碑寺久而傅故考，其所有自始而辭諸石。

乾隆皇帝又用詩詞對長寧寺加以讚頌，詩中唱道:「蘭若靜朝暉，苔侵碑篆古，冷冷水到階，落落松當戶，龍鱗儼欲張，虯技自撐住，譙邑多古跡，愛此琳宮宇，依稀梵唄聲，仿佛天花雨，意香參即離，靜室坐久許，適然獲長寧，頓忘安心所。」由帝王詩詞中可見長寧寺是何等幽邃靜閑，否則怎會引起帝王的騷情文瀾呢！

嘉慶皇帝也有詩句寫于黃絹中，詩中唱道:「寺額長寧開世祖，花宮昔日御花園，旛幡巍煥寶蓮坐，冠服瞻依奕葉孫，博頻寬衣豈可效，櫛風沐雨感貽存，臥碑垂訓昭悠久，萬世遵循大本敦。」這裡又道出嘉慶皇帝對長寧寺的頌揚之聲，如果說乾隆皇帝的詩詞是描寫長寧寺外景的幽美的話，那麼嘉慶皇帝卻著重于長寧寺寺宇內的描繪。雖不是一個時代，卻對長寧寺的內在與外表，都描寫得生動微妙，令後人叫絕。

皇帝東巡以外，每年農曆四月初一，長寧寺都要大擺筵席，宴請本城的顯貴們。每年農曆六月，長寧寺還要把存放在這裡的皇太極的衣物寢具拿出來晾曬，俗稱「曬龍衣」。農曆七月十五日是鬼節，盛京城內的各廟喇嘛都要齊聚長寧寺念經拜佛，同時舉行廟會。

長寧寺還有一項民俗活動，就是「跳牆」。在瀋陽民間，誰家生下孩子後，不論男女都要在腦後留一縷頭髮，據說這樣可以避邪。等孩子長到6歲的時候，家長便把孩子帶到長寧寺，送上香火錢，請專職的剃頭喇嘛剃頭。

有清一代，長寧寺備受尊崇，但清末遭遇日俄戰爭浩劫，先後被沙俄、日本軍隊洗劫，參天古樹及窗櫺門板亦被當柴燒。金佛經書、匾額等亦被掠毀損。民國期間，寺廟尚存，但寺內唯一的一座純金寶塔，被寺內喇嘛送到首飾店化成金元寶就地私分。寺內文物佛像遣散各處。新中國成立後，長寧寺的大喇嘛曾進北京雍和宮，後曾任雍和宮住持喇嘛。可見，長寧寺的宗教地位一直很高，與北京雍和宮僅次於北京皇寺一樣，長寧寺的地位僅次於盛京皇寺。再後來，寺廟動遷建房，山門被毀，寺地被占。據傳，原址地下還有一塊清代石碑，若能使石碑早見天日，會提供有價值的歷史資料。

石爛松枯，鬥轉星移。曾經草木葳蕤的皇家殿堂，而今灰飛煙滅，時間抹去了一切痕跡，唯有這段歷史永不能磨滅。

(中時電子報)

更多精彩內容盡在「魅力城市」APP 掃碼閱讀「傳奇盛京 福運瀋陽」電子畫冊