大清第一御前護衛世代護陵

2018年03月13日 12:26 中時電子報 綜合報導

清初昭陵建成伊始，每當陵寢舉行四時大祭時，隆恩殿內供案兩側都會各站著一位元身著朝服佩腰刀的侍衛。這其中的一位是被稱為“白大俠”的阿爾薩蘭，另一位是太宗生前的侍衛，人稱「小俠」的商熙。大俠與小俠在陵寢內太宗神位前充當「御前侍衛」，是事死如事生的真實寫照。

白大俠阿爾薩蘭，本名門都，是清太宗皇太極的貼身侍衛，他力大無比，驍勇絕倫，且擅長角抵之戲，太宗欽賜號阿爾薩蘭(意為獅子)。關於門都是怎麼成為皇太極侍衛的，民間有段頗具傳奇色彩的故事。

依照傳統，護陵人須是勇士的團隊。

相傳，門都本無職業，但他身材魁偉，臂力絕倫，角抵、摔跤無人能敵。在尚武風氣盛極一時的清初，門都常有身懷絕技無處施展的感覺，於是，他決定尋找個機會在皇上面前顯示一下。一天，門都聽說聖駕出行，行駕要在一座橋上經過，就事先來到橋上，將橋頭的兩個石獅子搬到橋的中間，然後，藏到橋下等待行駕。皇上在文武百官的簇擁下行至橋上，御前的鹵簿儀仗因為獅子“攔路”而無法通過。皇太極聞知，令隨行的八旗武將速將石獅挪走。然而，隨行武將們自告奮勇者皆告失敗，石獅仍然巋然未動。皇太極大為惱火，聲言要捉拿膽敢攔擋聖駕的不法狂徒。這時，門都從橋下走出來，跪在聖駕前負荊請罪，他承認石獅子是他一個人從橋頭移到橋中央的。盛怒中的皇太極頗有些不相信，心想，如此沉重的石獅子他竟然能從橋頭挪過來？果真如此，這不失為一力大無比的猛士，乃奇才也。皇上對門都說，你如果能將石獅挪回橋頭，朕可赦你無罪。此言正中門都下懷，他叩頭謝恩後，緩步走到石獅旁，緊緊腰帶，伸伸手臂，彎下腰去，將石獅子抱在懷中，邁開大步走向橋頭，將石獅子穩穩地安在石座上，而且面不改色，氣不重籲。皇太極十分驚異，隨行的文武更是看得目瞪口呆。皇太極當即決定，收門都為御前侍衛，令其效力朝廷。

門都入宮後，曾隨皇太極與蒙古各部會盟，商議共同討伐林丹汗，並在盟會期間與蒙古各部的布庫能手舉行布庫比賽。「布庫」是一種體育活動，與今天的摔跤類似。清朝初年，每當盛大的節日及一些喜慶場合皆舉行這類比賽，其優勝者會得到獎賞，並受到人們的尊敬。這次會盟宴筵間的布庫角抵比賽中，門都戰勝了蒙古各部的布庫能手，獲得了比賽的勝利，並深得蒙古各部貝勒的欽佩及皇太極的賞識。事後，皇太極嘉獎給門都豹皮衣一件，並賜號“阿爾薩蘭土謝圖布庫”。此後，國人只許稱阿爾薩蘭，不許再稱門都，否則治罪。從此，阿爾薩蘭隨侍太宗左右，無論巡遊出獵還是御駕欽征，阿爾薩蘭皆扈駕而行，與太宗皇帝結下了深厚的主僕之情。順治朝遷都北京之時，阿爾薩蘭亦從龍入關。但阿爾薩蘭並不適應京師的生活，加之他感謝太宗皇帝的知遇之恩，懷戀生活多年的故土，請求東歸盛京，為太宗守陵。順治帝考慮到他曾是太宗皇帝最得力的隨侍，在太宗朝屢立功勳，對他的請求頗為贊許，應其所請，並為其加官晉爵，封其為頭等侍衛二等輕車都尉。太宗的另一侍衛商熙也請求與阿爾薩蘭一同東歸守陵，得到了允許。

阿爾薩蘭與商熙攜家返回盛京後，一直服務於陵上。阿爾薩蘭官階三品，與昭陵最高的管理官官階相同，他們平時並無職事，只是在大祭時披掛上陣，充當一下陵前的御前侍衛。阿爾薩蘭年俸白銀二百三十兩，俸米一百一十七石五鬥，其職位由其子孫世代承襲，成為昭陵守陵人中的世襲一族。

阿爾薩蘭與商熙最後老死在「御前侍衛」任上，葬在昭陵以北20裡，順治帝賜其墓前立雙獅碑一座，碑頭由兩個獅子組成，大概由於「阿爾薩蘭」漢譯為「獅子」之意，且為太宗皇帝所賜名號的緣故。阿爾薩蘭的後人世代在陵上守護。阿爾薩蘭的墓地處在清代中期聚成村落，稱白家墳，後改稱白家村，即今瀋陽市于洪區造化鄉白家屯村。至今這裡尚有阿爾薩蘭後人居住和生活。

(中時電子報)

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