親子共學媽媽自救研讀空汙法 期許孩子一個美好未來

2018年03月13日 13:33 中時 陳世宗

親子共學團兩年多來，不斷在反空汙場合為孩子發聲，用行動來捍衛下一代呼吸權益；立院周四衛環社福委員會將針對空汙法修正草案進行詢答；台中親子共學團的媽媽們展開自力救濟，齊聚一堂研讀政院版「空汙法」，期待立委協助將親子共學團的聲音帶進立院。

親子共學團媽媽們說，當去年12月空汙法政院版定案，看到汙染管制的規定還需要經濟部同意，開始疑惑這一場空汙修法，是否真正能許孩子一個美好的未來？台中親子共學團的媽媽們展開自力救濟，齊聚一堂開始研讀政院版「空汙法」。

地方媽媽為研究法條聚在一起，要協調交通、評估空品決定室內或戶外、尋找適合小孩的空間、討論時為孩子準備玩具。要閱讀生硬的法條，更像是教小孩一樣要慢慢來。歷經近兩個月討論，彙整出對政院版空汙法的修正意見。

媽媽們指出，她們從親子及小民角度切入，以女性主要照顧者角度檢視空汙修法對現在遭遇的汙染處境及健康危害，是否會帶來改變？對於親子安心呼吸，孩子健康長大的心願，修法可否帶來保障？親子共學團拒絕虛有其表的空汙修法，或只是為選舉的表面交代！

立法院衛環社福委員會15日將針對空汙法修正草案進行詢答。親子共學團14日將到立法院召開記者會發聲，提出5大訴求及針對政院版空汙法的法條建議；期待透過立委們協助將親子聲音帶進立法院，讓台灣更多民眾有機會一起思考空汙修法對健康、對生活的實質影響。

(中時)