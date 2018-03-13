柯達復刻經典黑白底片 傳奇正片是否有望復出

2018年03月13日 12:55 中時電子報 喻華德

柯達在2月23日宣布復刻經典黑白負片T-MAX P3200，這對至今仍然堅持拍攝底片的攝影愛好者來講是一劑振奮人心的好消息。美國購物網站Adorama的學習中心針對此次T-MAX P3200重出江湖對柯達進行專訪，其中包含可稱為「傳奇」的Kodachrome彩色正片是否也有可能復刻的問題。

Kodak P3200 Tmax film is BACK!!!

伊士曼柯達（Eastman Kodak）在2012年宣布破產，其底片部分分拆為Kodak Alaris公司。Kodak Alaris在2月復刻了36張裝的T-MAX P3200，讓黑白攝影愛好者和底片愛好者均感到振奮。

原始的T-Max P3200在1986年發表，當時受到在低光條件工作的攝影記者與愛好者歡迎。這款底片的原始感光度為ISO800，但設計成可增感至ISO3200甚至6400。成為世界最高感光度的黑白消費型底片。

T-Max P3200的復活是，在Kodak Alaris宣布將復刻Ektachrome正片的一年之後。但在此時間點數位攝影已經相當普及，瑞斯尼克（Mason Resnick）納悶「為何是現在」？如果還有，會是什麼底片是Kodak Alaris規劃的底片世界？為了得到答案，包含大問題（Big Question）（Kodachrome是否會復刻？），Mason Resnick代表Adorama Learn Center(ALC)訪問了Kodak Alaris底片業務經理穆尼（Thomas J. Mooney）。

ALC: 誰是貴公司預期的T-Max 3200 Pro的目標客群?

Kodak Alaris: P3200 對進階業餘愛好者或任何一位尋找「不同的體驗」的人來說都是一款非同尋常的底片。這款底片適用於手持場景攝影、夜間工作及在無法使用閃光燈的昏暗光線下。你所獲得的底片經典顆粒結構比起T-Max系列的其它款底片相比更近似於Tri-X黑白負片。

ALC: 去年復刻Ektachrome Pro彩色正片和此次復刻T-Max 3200 Pro黑白負片是否是反應對底片攝影興趣的恢復？這是否是對消費者需求/要求的回應？

Kodak Alaris: 是的，確實。這兩款底片是類比攝影的復甦。我們將持續檢視隨著市場發展的選項。

ALC: 本次復刻的T-Max P3200 Pro的配方與當年原版是否相同？或者是否是相同的感光乳劑？

Kodak Alaris: 基本上是相同的感光乳劑，但用較小批尺寸的塗層重新製造（re-engineered to coat in smaller batch sizes），以配合現今的市場。

ALC: 是否有其它款底片復刻的時程表？

Kodak Alaris: 目前特定時程表，我們持續尋找擴產投資的良機。將過去已停產的乳劑復活並不像你所想像的那麼容易。許多舊式程序需要在製造過程及/或對應EH&S(環境、健康及安全性)法規重新制定配方。

ALC: OK,這是許多人心中的「大問題」。Kodachrome是否會復刻？

Kodak Alaris: 儘管其了不起的特色，Kodachrome涉及高度複雜底片沖片程序（K-14），試著在今天的市場複製並不切實際。美國Dwayne’s Photo是最後一家可以處理Kodachrome正片的沖印店，其沖印設備已經拆解。

Kodak Alaris T-Max P3200，乳劑代號TMZ，預期將於本月稍後上市。

(中時電子報)