不忍媽媽傷心 她竟任色繼父性侵5年

2018年03月13日 12:45 中時電子報 張國欽

高雄一名水泥工覬覦失婚女性友人的長女美貌，竟假意追求，俟待兩人結婚後，再性侵當時仍在念高職的繼女，該女因出身單親家庭，不忍看到母親傷心，只好強忍繼父惡行5年之久，直到自己也有能力賺錢養家，才讓此事曝光。

判決書指出，高雄1名女大生幾年前母親再婚，沒想到繼父竟是另有所圖，有一年碰上蘇拉颱風襲擊北台灣，繼父當晚就假藉關心之名，對北上唸大學的她又摟又抱，最後強脫衣褲性侵得逞，後來又連續性侵了她好幾天。

暑假結束後，女大生原以為惡夢結束，但回到高雄只要有機會，繼父就在浴室、臥室、車上對她性侵、逼她口交，後來變成連弟妹在家也照性侵不誤，幾年下來被性侵次數多到數不清，忍到畢業那年暑假，才將此事告知男友與媽媽，並透過社工幫忙報警提告。

繼父被告後堅決否認性侵繼女，反批繼女不服管教惡意陷害，且沒有DNA等直接證據可證明繼父犯行。但女大生媽媽作證時指出，當她聽到女兒遭性侵第一時間就曾質問過被告，被告也當面坦承曾與女兒有過親密關係，但有說到：「不過是她自己主動貼我的！」，後來回想過去，也驚覺女兒與繼父的互動確實有可疑之處。

女大生的媽媽回憶說：「她那次從新北市回來之後，再也沒有叫過他爸爸，而且會刻意避免與繼父獨處，見面時也會擺臭臉。有一年女兒腿摔傷，還建議女兒可以搭繼父便車上學，結果女兒還為此大發雷霆，現在回想才知道原來女兒不想被繼父載去外面車震。」想到此不禁感到自責與難過。

女大生向被告律師坦承，當時她可以感覺到媽媽是深愛著新爸爸的，自己除了不希望害媽媽陷入糾結情緒，也擔心繼父入獄，讓媽媽無法獨力保護媽媽與妹妹，忍耐了好幾年，才在出社會之後選擇曝光狼父惡行。

法官指出，女大生每次開庭重述被告犯案過程就會淚崩、發抖，加上母親與妹妹的說法已證實她證詞可信度極高，反斥被告為了逞一己私慾不顧倫常，日前決定依成人對未成年人強制性交、強制性交等共10罪，合併判決10年有期徒刑。

(中時電子報)