1996和2018的官有何不同？黃智賢神解析

圖為新竹科學園區。（本報系資料照）

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中時電子報

民黨執政的1996年與民進黨執政的2018 年國有何不同？政治評論家黃智賢解析，認為後者不如前者，因為兩蔣時期拔擢的官員，品格操守俱佳，不然，台灣不會有任何的奇蹟。

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黃智賢在今（13日）發文，以自身的所見所聞，比較1996年和2018年的官場風氣。她說，蔣經國在任內設立新竹科學園區，當時設想給園區一個最不受干擾的空間，嚴禁所有政治進入，包括各種治舉動和選舉干擾。

黃智賢表示，自己1996年前後在竹科服務，當時正逢選舉年（第一次民選總統），大街小巷都是各黨派候選人的宣傳車。某日近傍晚時，兩部國民黨某候選人的宣傳車試圖入園被攔，引起眾人圍觀。

眼見宣傳車上跳下來一名男子，揚言自己是國民黨的XX人，強勢要警衛向上級請示開門，最後電話打到了園區管理局的局長辦公室。只見男子大聲咒罵，最後悻悻然放下電話，掉頭離去。

黃智賢強調，那個時空背景，竹科管理局長當然是國民黨員，而當時國民黨不但執政，且掌控絕大多數資源，比今日的民進黨更勢大。然而，面對極可能當選，又選後管得到自己的國民黨候選人，這個局長沒有放任特權，他就是薛香川。

這邊可以看見，「蔣經國時代培養的官員，在1996年，仍有怎樣的風貌。類此的無數，不然台灣不會有任何的奇蹟。」

黃智賢感嘆，22年後，2018年的台灣由民進黨執政，這些官員如何？「他們以無品無格，濫權為榮。努力摧殘的，是過去我們一步步，艱辛建立的價值與信念、我們的文明。」

(中時電子報)

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