執政兩年還在提馬習會 洪孟楷怒轟民進黨不知長進

2018年03月13日 12:58 中時電子報 謝雅柔 、中時 張鎧乙 、中時

2015年時任總統馬英九在新加坡與中國國家主席習近平會面，今傳出「馬習會」後，機密檔案並未移交，不過遭馬英九辦公室發言人徐巧芯駁斥。對此，國民黨發言人洪孟楷說「還在馬習會，民進黨是突然驚醒發現自己是執政黨嗎？」並怒轟民進黨不知長進。

《自由時報》今報導，國安單位在分析習過去與台灣打交道過程，對於2015年的「馬習會」如何成形？雙方會前如何秘密接觸等最重要部分，相關檔案卻付之闕如，質疑馬政府有隱藏未留給下任政府。洪孟楷表示，民進黨已經執政快兩年，現在還在拉馬維拉來救援，還在炒作2015年發生的事，民進黨難道是現在才驚醒，原來自己是執政黨嗎？

洪孟楷指出，「馬習會」在全球媒體、民眾關注下，於新加坡公開舉行，也受到當時國會監督，不可能有何機密檔案。此外，他說若真有所謂的「機密檔案」，那民進黨政府不就自己承認過去兩年執政都在混！當時由民進黨派出的交接小組都是作秀，而過去兩年陸委會、國安單位是不是也都完全狀況外？

洪孟楷說民進黨到現在還能硬扯「馬習會」，只能說明兩件事，第一民進黨不知長進，到目前仍想不出為其施政不力解套的說詞，所以只能無限上綱「馬維拉」；第二就是馬英九人氣確實回溫，所以只能重啟過往對馬英九總總不實的抹黑。

(中時電子報)