MLB》紅襪教頭：林子偉守備具冠軍隊游擊水準

2018年03月13日 12:58 中時電子報 蔡銘仁

效力紅襪的林子偉春訓至今，打擊雖不算傑出，不過防守端展現高水準，讓紅襪總教練柯拉(Alex Cora)也讚譽有佳，也讓林子偉有可能靠著守備，擠進開季25人名單，柯拉說，「防守面來看，他(林子偉)具備成為冠軍隊游擊手的水準，看過他的表現，給我這樣的感覺。」

柯拉上季在太空人擔任板凳教練，看到「優替人」M.岡札勒斯(Marwin Gonzalez)，對太空人調度產生的效益，也想仿效同個模式。因為有岡札勒斯輪替，艾爾圖維(Jose Altuve)、柯瑞亞(Carlos Correa)等固定先發有更多時間休息。因此，柯拉也想找出紅襪的岡札勒斯。

《波士頓環球報》記者亞伯拉罕(Peter Abraham)指出，柯拉理想人選是能守二三游的紐涅茲(Eduardo Nunez)，但他開季得頂替還在膝傷復健的派卓亞(Dustin Pedroia)守二壘，柯拉得另找人選。

亞伯拉罕認為，柯拉可能從霍特(Brock Holt)、林子偉、馬瑞洛(Deven Marrero)跟史威哈特(Blake Swihart)4人中擇一。24歲的林子偉上季首度上大聯盟，今年以40人名單之姿，參與大聯盟春訓，出賽14場打擊率1成60、上壘率3成23、長打率1成60。

單看打擊成績，林子偉確實不算出色，不過他守二壘、三壘、游擊跟中外野，共36次守備機會僅1失誤，吸引到柯拉的目光。亞伯拉罕指出，林子偉擅於守游擊跟三壘，站二壘跟中外野還需要累積信心。

林子偉坦言，二壘的來球角度不同於左半邊，守中外野時，判斷也還不精確，有待加強。不過亞伯拉罕透露，至少兩名球探，認為以林子偉的運動能力，外野或許是他的最佳守位；林子偉聽到球探的評價，笑說，「我想我還是個不錯的游擊手，不過很開心他們這麼說。」

更值得林子偉開心的，是柯拉除誇獎他的守備，也看好他的打擊，「他的打擊不錯，有設定好自己的好球帶。」柯拉認為，不能單看打擊率評價林子偉，「他其實做出不錯的揮擊，信心也逐漸在提升」，柯拉樂見林子偉現在的表現。

(中時電子報)