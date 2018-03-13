最低工資法草案年底出爐 勞長許銘春：沒送出我負責

2018年03月13日 14:22 中時 朱真楷 、 姚志平

蔡英文總統在競選期間，曾提出設立《最低基本工資法》政見，對此，勞動部長許銘春今天在立法院備詢時表示，《最低基本工資法》草案最慢在今年底前就會送行政院；被問到如果屆時沒能送出，行政部門誰該負責？結果，許銘春不等一旁的行政院長賴清德回覆，第一時間立刻說：「我負責」。

行政院長賴清德今天率內閣成員，赴立法院接受施政總質詢。民進黨立委江永昌質詢時表示，日前勞動部回文向他表示，有關《最低基本工資法》的草案，預計今年底前就會完成，並送往行政院審查。

對此，許銘春證實說，勞動部除已蒐集各國最低薪資審議的機制，也已針對《最低基本工資法》草案的擬定，在北、中、南、花、東召開五場公聽會，對於勞資雙方的歧異也正在彙整中。因此，就立法期程來看，會按照勞動部的規劃，在今年底前送行政院審查。

賴清德則補充，最低工資法是蔡總統的政見，不論是勞動部前部長林美珠、現任部長許銘春都會積極推動。

但賴清德強調，要解決低薪問題，最低工資法只是配套之一，最重要的還是要發展經濟，因為投資機會一多，工作機會就多，薪資自然就會跟著提高，這要並行不悖、不可偏廢。

但被問到今年底前，若勞動部仍無法提出《最低基本工資法》草案的話，誰要負責？許銘春不等賴清德回應，主動率先說「我負責」。

(中時)