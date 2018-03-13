春暖花開出遊去 國泰、台灣虎航秀優惠

2018年03月13日 13:32 中時 陳祐誠

又到春暖花開的旅遊季節，2018台北國際春季旅展將於16日至3月19日於台北世貿一館開幕，台灣虎航首次參展，就日本、韓國、泰國、澳門共18航點推出全線促銷優惠價，民眾在現場購票還有機會再享9折。國泰航空推出的官網獨享「心動價」，今也公布第二波指定優惠航點，包括東京、名古屋、首爾、阿姆斯特丹、哥本哈根及雪梨。

配合春季旅展，台灣虎航自3月14日上午10時起至3月19日晚間11時59分止推出線上旅展，可訂購的旅行期間為2018年3月14日至2018年10月27日，民眾只要購買來回機票，就有機會享有單程未稅700元起的旅展限定優惠促銷價。

台灣虎航表示，旅展期間至現場找工作人員成交台灣虎航各航線機票，除有機會能再享9折的折扣外，還可獲得現場成交禮「虎紋披巾」1條。

台灣虎航攤位（B715）也精心規劃日本、韓國、泰國、澳門各主題拍照區，民眾若於拍照區拍照並上傳到台灣虎航官方粉絲團春季旅展活動專文，tag一位臉書好友並加上「#台灣虎航春季旅展好好玩!」，就有會獲得台灣虎航指定航點來回機票乙張。

國泰航空日前推出2018年首波官網獨享「心動價」，3月6日至29日，推出每周二至周四為期3天的官網超值機票優惠，每周二凌晨零時公佈當周心動航點的驚喜票價。

首波「心動價」已在3月8日結束，今日公布本周優惠，指定優惠航點包括東京6499元起、名古屋7499元起、首爾4199元起、阿姆斯特丹1萬4299元起、哥本哈根1萬8999元起及雪梨17999元起等。

國泰航空表示，為歡慶今年首開航的新航點，購買布魯塞爾、哥本哈根及都柏林的來回機票，更有機會獲得KKday熱門旅遊行程開啟新視窗，只要美金1元。

(中時)