MLB》紅襪林子偉勤練英文 旅美第七年不需翻譯

林子偉有機會以「超級優替人」之姿留在大聯盟。(美聯社)

友善列印
中時電子報

紅襪新總教練柯拉(Alex Cora)近期考慮尋找「超級優替人」，24歲的旅美小將林子偉被點名是有力人選之一，除了他的攻守表現備受肯定，《波士頓環球報》記者亞伯拉罕(Peter Abraham)指出，林子偉在適應環境上也沒問題，因為他勤練英文，現在已經不需要翻譯就能溝通了。

MLB》紅襪教頭：林子偉守備具冠軍隊游擊水準

「語言不通」是不少旅外球員的罩門，效力光芒的胡智為去年上大聯盟，以全英文受訪，讓大家為之驚艷。不過，亞伯拉罕指出，自2012年旅美至今第七年的林子偉，也已經不需要翻譯，融入球隊上沒有太大問題。林子偉展現的身手跟勤奮學習，讓柯拉對他讚譽有佳。

柯拉直言，「他(林子偉)已經是個職業球員，人們喜歡他，他有本事做出貢獻，他已經是個大聯盟球員！」林子偉被看好靠守備搶進大聯盟名單，這也是女兒剛誕生的林子偉，目前最大的心願，「去年是很大的一步，希望能留在大聯盟。」林子偉說。

截至目前，林子偉春訓出賽14場打擊率1成60、上壘率3成23、長打率1成60；守備端守過二壘、游擊、三壘跟中外野，36次守備僅1失誤。想成為紅襪的「超級優替人」，他得跟霍特(Brock Holt)、林子偉、馬瑞洛(Deven Marrero)、史威哈特(Blake Swihart)競爭。

(中時電子報)

MLB》紅襪教頭：林子偉守備具冠… 大威睽違4年拍退23冠小威 現任球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。