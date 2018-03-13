MLB》紅襪林子偉勤練英文 旅美第七年不需翻譯

2018年03月13日 13:14 中時電子報 蔡銘仁

紅襪新總教練柯拉(Alex Cora)近期考慮尋找「超級優替人」，24歲的旅美小將林子偉被點名是有力人選之一，除了他的攻守表現備受肯定，《波士頓環球報》記者亞伯拉罕(Peter Abraham)指出，林子偉在適應環境上也沒問題，因為他勤練英文，現在已經不需要翻譯就能溝通了。

「語言不通」是不少旅外球員的罩門，效力光芒的胡智為去年上大聯盟，以全英文受訪，讓大家為之驚艷。不過，亞伯拉罕指出，自2012年旅美至今第七年的林子偉，也已經不需要翻譯，融入球隊上沒有太大問題。林子偉展現的身手跟勤奮學習，讓柯拉對他讚譽有佳。

柯拉直言，「他(林子偉)已經是個職業球員，人們喜歡他，他有本事做出貢獻，他已經是個大聯盟球員！」林子偉被看好靠守備搶進大聯盟名單，這也是女兒剛誕生的林子偉，目前最大的心願，「去年是很大的一步，希望能留在大聯盟。」林子偉說。

截至目前，林子偉春訓出賽14場打擊率1成60、上壘率3成23、長打率1成60；守備端守過二壘、游擊、三壘跟中外野，36次守備僅1失誤。想成為紅襪的「超級優替人」，他得跟霍特(Brock Holt)、林子偉、馬瑞洛(Deven Marrero)、史威哈特(Blake Swihart)競爭。

(中時電子報)