全球首份中醫體質科學量表 免把脈44個問題判定體質

2018年03月13日 13:44 中時電子報 尉遲佩玉 、陳怡如 、陳怡如

現代人愛用食補或藥補養生，但在進補前得先要搞清楚自己的體質，是冷底、熱底或有什麼禁忌，以免補錯反而傷身，中國醫藥大學教授蘇奕彰教授領導的研究團隊，開發全球首份中醫體質科學量表，不必把脈，民眾只要回答是否怕冷、易累、口渴等44個問題，就可了解自己的體質，並據此進行調理。

研究團隊成員、衛福部國家中醫藥研究所副研究員林睿珊表示，古人看一個人是否健康，講的是陰陽平衡，陽是指維持身體運作的能量，陰則是維持身體運作的質量，足夠的能量才能順暢地推動質量；若陰陽不足，身體就會出狀況。

林睿珊說，當一個人陽氣不足時，身體會出現一些徵象，例如怕冷、容易疲倦等；陰質不足則容易口渴、眼睛乾澀、皮膚乾等，中醫體質量表(Body Constitution Questionnaire，BCQ)就是把這些重要的身體徵象列出，並讓民眾逐一回答，做為測量體質的基礎，因此即使不把脈，一樣可以判定患者的身體狀況。

林睿珊解釋，脈象也可反應人體的陰陽是否充足，但只是單一徵象，不像中醫科學量表納入了44個身體徵象，因此使用中醫體質量表，精準度會比把脈更高。

為推廣中醫科學量表，國家中醫藥研究所將在下周三(21日)上午10時於該所舉辦免費座談會，由林睿珊醫師說明不同體質的保健方式，即起至周五(16日)開放民眾上網報名（http://bit.ly/體質講座），限額120名，報名民眾須先填寫中醫科學量表，座談會當天將會收到經醫師判讀的專屬「體質小卡」。

(中時電子報)