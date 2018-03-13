農漁會無法跨會提儲 農委會明年打通

農委會舉辦「農漁會資訊共用營運成果」發表會，副主委李退之（中）強調加強整合，明年底將串通全台311家農漁會信用部，可跨會提款存儲。（楊騰凱攝）

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全台311家農漁會信用部長期各自為政，彼此無法跨會提款存儲，成了發展阻礙。農委會5年前開始替農漁會建立資訊共用系統，至今年2月也僅串起32.5％的農漁會。農委會副主委李退之表示，只打通3成代表尚未成功，預計明年底才能全數連結上線。

全台311家農漁會信用部的資訊系統，原本分屬5個共用中心及4家農會的自設資訊室作業，各自為政，因各系統的規格、編碼方式及帳號長度不同，導致互相無法通提通儲，也無法建立標準化作業流程，農委會自2013年起輔導農業金庫建置「農漁會信用部資訊共用系統」，前年7月18日才成功將首家轉換上線，至今年2月底，已有101家農漁會信用部轉換上線，比例為32.5％。

農委會指出，已上線之101家農漁會，主要有中區共用中心98家會員及汐止區及台南地區農會的自設資訊室，另外，新竹縣北埔鄉農會則為北區共用中心會員中，第1家轉換上線的農會，未來將持續辦理北區、聯合、板橋及南區等共用中心會員的上線作業，預定明年底將全台311家信用部全數轉換整合至資訊共用系統當中。

農委會指出，農業金庫與311家信用部完成整合連線後，將建構總行與分行模式，有利於新種業務開發，例如E開戶、通提通儲、黃金存摺、行動網銀APP、台灣Pay QR code行動支付等，以提供多元化金融商品，因整合後資訊系統及設備規格相容，可有效降低成本，另也將建置信用部專屬洗錢防制系統，有利法令遵循，並避免各農漁會重複投資。

農委會表示，共用系統已加入財金資訊公司台灣 Pay QR code支付平台，成為首批加入該平台的金融機構，使用台灣 Pay QR code轉帳購物可免收手續費，並於去年11月14日在沃田旅店及今年1月27日在希望廣場有機及青農專區，試辦台灣Pay QR code交易，未來也將推廣至各農漁會農民市集及超市。

(中時)

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