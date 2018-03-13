退輔會不贊成軍改設天花板 賴清德鬆口支持

退輔會主委邱國正13日在立法院答詢時表示，他不贊成軍人年改月退俸設天花板。（姚志平攝）

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新任退輔會主委邱國正日前接受媒體專訪時明確表示，他不贊成軍人年改設「天花板」，對此，今天行政院長賴清德與邱國正在立法院備詢時，被問到如果退輔會送出的年改版本，真的把天花板拿掉，行政院會不會支持？儘管賴清德幾度語帶保留，不斷強調軍人不是想當多久就多久，所以不會有天花板問題，但在藍委黃昭順跳針似的逼問「院長會不會支持退輔會版本」，賴才終於鬆口說，「我就給一個更大方的支持，好不好！」

針對軍人年改議題，邱國正日前接受媒體專訪時表示，一個單位待久了俸率一定高，其中原因要探討清楚，就可排除獨厚高官的疑慮，所以他不贊成天花板的限制，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。

對此，今天黃昭順在立院質詢賴清德時詢問，如果邱國正送出的軍改案，真的把天花板拿掉，「你會支持嗎？」

賴清德表示，照邱主委的說法是「沒有天花板的問題」，因為國軍不是想待多久就待多久，有年資的限制，這樣自然就會有天花板。

邱國正一度也改口稱，天花板的名稱是沒有的，因為國軍是有年資的問題。

但黃昭順立刻追問，邱國正在媒體專訪中已經講得很清楚，就是不支持設置天花板，「請問這個心裡話是真的嗎？」邱國正才又說，「這是我對袍澤的照顧，我認為是不應該設置天花板」。但說到這，賴清德突然打岔，要黃昭順讓邱國正把話說完，立刻引來黃昭順不滿，強調「你（賴清德）不要在旁邊做技術指導吼！」

黃昭順說，政府推動軍改的過程中發生不少衝突，包括退役上校繆德生墜樓事件，大家都很痛苦會發生這些事情，既然今天退輔會已經很清楚的說不支持有天花板，行政院當然也要正面表示會不會支持，不可以模模糊糊。

賴清德才回應說，退輔會的版本他會支持，但軍人不是想做多久就做多久，所以天花板的定義是什麼還要確認。

這時黃昭順再度追問，「所以院長會不會支持退輔會的版本？」賴清德才鬆口說，「我就給一個更大方的支持，好不好！」

(中時)

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