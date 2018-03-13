脊椎劇痛邊吐邊哭 月亮歌后「全身扭動」緊急送醫

2018年03月13日 13:19 中時電子報 吳品瑤

以〈我愛月亮〉一曲走紅的「月亮歌后」李珮菁，年輕時脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，以輪椅代步至今已38年，而近來她生活不順遂，去年獲總統蔡英文致贈10萬元慰問金，沒想到昨她連健康都出了大狀況，在臉書呼喊「我太痛了！那麼痛苦！」，最後只能叫救護車緊急就醫，讓歌迷相當憂心。

李珮菁繼昨晚po文後，今早再度更新狀況，感謝眾人關心的同時，也報告讓人不安的就醫情況，「月亮歌后」表示脊椎從昨天早上開始劇痛不止，痛到無法進食，甚至劇痛向上延伸並蔓延全身，「直達頸部兩顎都抽筋，嗎啡吃雙倍無效躺床，胃、腹部也開疼痛到想吐」，甚至痛到腳底板發燙、全身關節抽痛，「痛苦指數已經高達200%」，最終晚間實在難再忍，叫救護車的同時，他的乾女兒恰好開門看見情況，緊急將她送往三總。

李珮菁送醫過程中「邊吐邊哭，全身扭動」，在急診室等待時不住呻吟，流淚嘔吐近40分鐘，沒想到送往內科後，醫生為她施打了嗎啡，然「十分鐘後疼痛指數還在70%」，歌后表示知曉劑量太少且醫生不會再為她追加一針，「也許他不知我感覺恢覆，竟然只打幾cc，無法完全止痛」，因此等待10分鐘後她返家再服嗎啡，然早上4點半又因劇痛醒來，「我感覺....不太妙，在腰以下開始跟昨天類似.. 不知道會再度發作嗎？？？」，狀況讓人心疼不已。

(中時電子報)