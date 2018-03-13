脊椎劇痛邊吐邊哭 月亮歌后「全身扭動」緊急送醫

「月亮歌后」李珮菁脊椎劇痛蔓延全身，緊急送醫後施打嗎啡竟無法完全止痛。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

以〈我愛月亮〉一曲走紅的「月亮歌后」李珮菁，年輕時脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，以輪椅代步至今已38年，而近來她生活不順遂，去年獲總統蔡英文致贈10萬元慰問金，沒想到昨她連健康都出了大狀況，在臉書呼喊「我太痛了！那麼痛苦！」，最後只能叫救護車緊急就醫，讓歌迷相當憂心。

李珮菁繼昨晚po文後，今早再度更新狀況，感謝眾人關心的同時，也報告讓人不安的就醫情況，「月亮歌后」表示脊椎從昨天早上開始劇痛不止，痛到無法進食，甚至劇痛向上延伸並蔓延全身，「直達頸部兩顎都抽筋，嗎啡吃雙倍無效躺床，胃、腹部也開疼痛到想吐」，甚至痛到腳底板發燙、全身關節抽痛，「痛苦指數已經高達200%」，最終晚間實在難再忍，叫救護車的同時，他的乾女兒恰好開門看見情況，緊急將她送往三總。

李珮菁送醫過程中「邊吐邊哭，全身扭動」，在急診室等待時不住呻吟，流淚嘔吐近40分鐘，沒想到送往內科後，醫生為她施打了嗎啡，然「十分鐘後疼痛指數還在70%」，歌后表示知曉劑量太少且醫生不會再為她追加一針，「也許他不知我感覺恢覆，竟然只打幾cc，無法完全止痛」，因此等待10分鐘後她返家再服嗎啡，然早上4點半又因劇痛醒來，「我感覺....不太妙，在腰以下開始跟昨天類似.. 不知道會再度發作嗎？？？」，狀況讓人心疼不已。

(中時電子報)

已4年沒作品 卡麥蓉狄亞驚爆為家… 帶發燒38度女兒就醫 Paul緊張亂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。