中山一派出所涉貪 葉毓蘭：每月4萬 價碼太不合理！

2018年03月13日 13:29 中時電子報 張達智

台北市警中山分局中山一派出所所長林崇成及3名員警，疑收賄包庇酒店性交易，檢調12日展開搜索，並在今晨依《貪汙治罪條例》，將4人向法院聲押禁見。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭指出，每月4萬的價碼太不合理，希望高層不要為了「自保」，「活埋」4位同仁。

據了解，北檢去年7月偵辦酒店女負責人巫蕙玲，勾結人蛇集團引介大陸及東南亞女子來台賣淫時，意外發現這起員警包庇收賄的貪瀆案外案。中山一派出所所長林崇成等4名員警，疑似按月收受數萬賄款，放水不取締酒店性交易，甚至通風報信。

葉毓蘭今在臉書貼文表示，「最最不忍，看到中山一被搜索查辦，涉嫌每月收取『色情』業者4萬元？這樣的價碼，可以讓4名員警，從執法者淪為嫌犯，很難置信，也太不合理。希望高層千萬別落井下石，直喊壯士斷腕，別為了自保活埋四名同仁。太不合理的價碼，如果真有此事，為何發生，才是應該深入瞭解的。」

有網友回應表示，「能當上中一所的所長，哪個背景靠山不雄厚，要嘛是局長的人，要嘛就是署長的人，要嘛績效卓著、要嘛公關能力超強，用凡人聽的懂的話說就是要當中一的所長要嘛會賺錢要嘛會賺績效，職業操守永遠不會是第一考慮項目，一堆操守好的你沒比別人突出，哪輪的到你當所長。

當然底下的管區業務承辦人也是這麼標準選來的，這次被收押的同事絕對是平日績效特好、連年考績甲等所長的親信。中一所長自古以來就有警局地下總務之稱，陋習不改以後再有被搜索被收押也不是什麼奇怪的事。

說個小故事，幾年前支援中山分局的勤務，犯了一點小缺失被中一所的所長查到，返所後跟咱的所長自首，咱的所長為了幫忙咱不被處份帶著小弟去找中一所長登門道歉，兩人在門外夾著卵蛋立正站好，期間我問所長有必要這麼做嗎，咱的的所長只淡淡的跟我說了一『你不懂，誰叫他是中一所所長，惹不起的』。」

(中時電子報)