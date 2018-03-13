電價蠢蠢欲漲？賴揆：保證朝穩定物價方向執行

立委黃昭順在13日總質詢中詢問行政院長賴清德是否能承諾電價不漲？（姚志平攝）

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對於立委黃昭順在13日總質詢中一再追問是否能承諾電價不漲，行政院長賴清德（中）避重就輕未正面回應，僅表示會努力朝穩定物價的方向來執行。（姚志平攝）

萬物齊漲，民眾荷包縮水，如今，台電即將在四月召開電價審議委員會，商討電價走向。對此，國民黨立委黃昭順今天在立法院質詢行政院長賴清德時，強調去年9月經濟部對外保證電價在今年10月前絕對不會漲價，請問這項保證是否還算數？對此，賴清德表示，「一定會朝穩定物價的方向執行」。

黃昭順今天在立法院質詢賴清德時指出，台灣各項物價不斷上漲，從滷肉飯、肉圓到連鎖咖啡店的咖啡等，物價上漲狀況遠比政府預期高得多，所以，如果電價再往上漲，等於又會讓各項物價有了上漲的壓力。

黃昭順強調，去年賴清德剛接行政院長時，當時經濟部長沈榮津就在立法院打包票說，今年10月以前的電價不會上漲。如今，電價審議委員會即將在4月召開，政院能否在今天保證，去年經濟部所打的包票依舊算數？

對此，賴清德第一時間先是表示，「電價審議委員會是獨立行使職權的單位……」，結果話還沒說還，黃昭順立刻打斷質疑說，「所以你的意思是說，政府官員在立法院殿堂的答覆，都可以不算數嗎？」

沈榮津財表示，電價的討論有幾個考量，其中包括要照顧民生，所以，「我會交代電價審議委員會去『發落』」，因為背後還有電價穩定基金能做調節。

黃昭順說，國家如果帶動漲價，結果就是萬物齊漲，尤其國會殿堂講話何等重要，希望經濟部能兌現今年10月前不漲電價的承諾。賴清德回應，行政院一定會朝穩定物價的方向執行。

(中時)

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