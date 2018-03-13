帶發燒38度女兒就醫 Paul緊張亂喊：叫長官來！

2018年03月13日 13:36 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

孩子生病總是「病在兒身，痛在父母心」，育有1歲女兒「Ellie」的男星Paul，強調自己是「理智型」家長，不過他第一次帶女兒注射疫苗後出現高燒反應，嚇得Paul趕緊帶女兒回醫院檢查，他還窮緊張亂喊「叫你長官來！」結果卻是小題大作，讓他有點不好意思。

Paul自爆第一回帶Ellie到醫院接種疫苗，事後發現女兒發燒38度，Paul趕緊帶女兒回診，沒想到醫生卻對他說「這位爸爸你太緊張了，這樣沒什麼大不了」，Paul認為不滿1歲的孩子發燒很危險，忍不住回嗆「我感覺你不太懂，你要不要叫你長官來！」

Paul甚至要求轉診主任醫生，結果在等待主任醫生看診的過程中，女兒燒就退了，Paul不好意思地笑說：「我們就趕快回家了。」

陳安儀因為心疼女兒尿道感染不舒服，懷疑遭到醫生誤診而投訴醫院。（圖／中天）

陳安儀透露女兒約4歲時因尿道感染就醫，醫生卻診斷女兒是「心理因素造成頻尿」，氣得陳安儀當天趕緊更換醫生「結果換一個藥之後，她當天下午就沒事了，我就很生氣」，陳安儀還不忘自清是因為太擔心女兒的病情，才會如此生氣，卻被曾國城吐槽：「妳的脾氣本來就不好。」更多精彩內容請鎖定明（3/14）晚間9點中天綜合台36頻道《金牌大健諜》播出主題「心肝寶貝掛病號！爸媽醫院失控現形記！」

(中時電子報)