德國霍夫曼投資案 中市府：就各界的疑慮加以把關

2018年03月13日 14:42 中時 盧金足

德國霍夫曼諮詢公司擬於台中港區投資海水採礦聯合開發案，傳出是「一人公司」，台中市政府經發局13日表示，本案經由亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，對於有意願投資台中的案件，市府均抱持樂觀、開放、謹慎查證的態度辦理。歐洲投資案型態前期多由財務或諮詢顧問公司評估規劃，待確定落腳台中後，再由投資者組成適當型態出資，若初期僅以霍夫曼資本額斷定後續投資型態，並不妥當。且台灣僑外投資有嚴謹查證程序，涉及中央部會後續查證評估相當廣，市府在本投資案會持續扮演平台及窗口角色，以地方政府立場提供協助，促成投資。

經發局表示，對於有意願投資台中的案件，市府樂觀、開放看待，同時更會謹慎查證，對於有媒體報導指市府未經了解即簽署備忘錄（MOU），與市府實際輔導過程有極大出入，必須予以澄清。

經發局表示，本案經市府招商投資促進委員會評估後經委員會主席同意簽署MOU。本案MOU最大的目的在於將本府可協助的項目明文化，希望讓投資者感受市府招商的積極態度，是一種常見的行政協助方式。

對於有媒體質疑對方為「小公司、資本額很小」，經發局說明，歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」(Special Purpose Entity, SPE)形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規劃，並非一開始即由資金供給公司直接出面逕行投資，霍夫曼目前來台評估投資的形式即屬SPE。

若投資案最後確定落腳台中，投資者組成型態可能由主投資方出面成立子公司，或是各投資方合組新公司，許多投資組成型態均有可能性，因此，不宜在投資評估初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。

經發局表示，後續審查程序更為重要，台灣對於僑外投資均有相當嚴謹的查證程序，本案涉及的中央部會相當廣，包括：行政院環保署、經濟部投資審議委員會、經濟部、交通部等都會依權責進行後續查證評估動作，台中市政府則扮演平台及窗口角色，也已陪同霍夫曼拜會投審會，後續將以地方政府的立場提供必要的協助。

除了到台中評估投資，經發局也掌握霍夫曼同時在西班牙、南韓等國家評估投資中。

市府強調，有外商要投資台中，市府當然歡迎，但為了確定對台灣經濟、就業及環境整體有利，依法本來就要送中央各部會及投審會審查，市府當然會配合並建請中央妥為評估、查證及審查，簽署MOU，就是希望合作案能進入實質審查，也就各界的疑慮加以把關。

至於外商背景及資本有疑慮，是因為歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」(Special Purpose Entity, SPE)形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規劃，並非一開始即由資金供給公司直接出面逕行投資，目前該公司同步在南韓及西班牙為出資者評估投資地點。

(中時)