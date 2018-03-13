影》周錫瑋諷只適合當科長 侯友宜：以科長為榮

周錫瑋諷只適合當科長 侯友宜：以科長為榮
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侯友宜今天中午出席新北市林口區里長聯誼會。（譚宇哲翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今天中午出席新北市林口區里長聯誼會，對於稍早黨內初選競爭對手前台北縣長周錫瑋暗諷他「只適合當科長」，侯友宜表示，科長是推動新北市政的命脈，他以最辛苦、努力工作的科長為榮，「科長加油，我們好好當科長，我們一起努力讓新北市更好！」

周錫瑋今天上午親自參加國民黨中央新北市長初選協調會，對於對手侯友宜迴避初選辯論再開砲，直言侯友宜以雙手雙腳拚市政來迴避辯論，「去做一個科長比較適合，但做市長是遠遠沒有能力的！」

對此，侯友宜中午出席新北市林口區里長聯誼會時以台語笑答「不是這樣啦」，侯表示，他在基層歷練很久，在新北市也和很多科長並肩作戰，「周縣長可能對我不太關心，否則應該知道我的市政治理能力強到什麼程度」。

侯友宜說，科長很辛苦，都是用手用腳在打拚，新北市政能有好的進展，科長絕對是關鍵，他以最辛苦、努力工作的科長為榮。「科長加油，我們好好當科長，我們一起努力讓新北市更好。」

至於未親自赴中央黨部參與協調，侯友宜解釋，辦公室主任謝政達是一位關懷弱勢的律師，委託他代表出席，在協調過程中可以採取關懷、包容、理解的態度，讓對方理解，同時爭取團結和諧，「這才是解決問題的好方法。」

(中時)

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