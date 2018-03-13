川普「45分鐘改寫歷史」 美朝暗度陳倉 早有會談意向

2018年03月13日 16:21 中時 王嘉源

3月8日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室（總統辦公室）接見南韓國家安保室長鄭義溶等特使團一行人，短短45分鐘便敲定了5月要與北韓領導人金正恩舉行首腦會談。不過，韓媒披露這45分鐘事實上還凝聚了長達45天以上的努力，這段期間美朝暗度陳倉，早有會談意向。

南韓《中央日報》13日報導，據外交消息人士透露，「美國從去年開始就已經透過美朝溝通管道了解到北韓希望 『直接通過首腦對話解決雙邊問題』的意向」。北韓熱衷於自上而下（top-down）解決問題，而這些情況早已被實時報告給川普等美國領導層。不過，去年正值「最大限度對朝施壓（maximum pressure）」時期，而且北韓並未表現出任何想要對話的誠意，因此美國決定「繼續施壓直至北韓主動站出來要求對話」，認為「當最大限度的施壓收到成效，北韓開始感到吃力時，才是最好時機」。

在這種情況下，以北韓參加平昌冬奧為契機，美朝間接觸日漸頻繁。這時大約是1月20日，剛好是美國副總統彭斯赴韓參加開幕式半個多月前，也是鄭義溶赴美與川普總統進行橢圓形辦公室會談47天前。

《中央日報》指出，美國中情局（CIA）拿到北韓希望與彭斯會面的情報後，美朝正式開始展開幕後接觸。據稱在此過程之中，美國完全繞過了國務院。北韓當初希望舉行「彭斯-金與正會談」，就是為了推動美朝首腦會談。那麽，北韓又是為什麽在會談前兩小時取消了這次會談呢？

外交消息人士稱，「外界傳聞說彭斯前往天安艦紀念館參觀並宣布新的對朝制裁措施是導致北韓取消會談的原因，但事實上北韓根本不在意這些情況」。 事實上，北韓在會談前一天看到彭斯在記者會和開幕式上表現出「完全無視北韓」的反應，擔心「金正恩胞妹（金與正）參加的這次會談可能會以不好的結局收場，因此朝方代表團深夜接到平壤的指示取消了會談」。也就是說，北韓並非排斥與美國對話，取消會談只是為了減輕金與正的壓力而作出的無奈之舉。

據說，這次在鄭義溶一行訪美之前，川普已經得知金正恩提議舉行美朝會談的情況。鄭義溶從北韓返回後，立刻向白宮國家安全顧問麥馬斯特轉達了這一情況，兩國的情報機關進行了密切的情報交流。

外交消息人士說，「雖然川普已經提前得知鄭義溶要傳達的大部分消息內容（首腦會談），但沒想到他會在現場作出決定」。這意味著，「談判家」川普可能自上任以來，一直在苦苦等待這個機會。 另有相關人士表示，「川普已經下定決心，決定以自上而下的方式推動這件事情」，「在這次會談中，美國可能會與北韓一樣，也是由川普先給出總體方針（談判指南），然後讓下面的人根據這個指南推進會談」。因此，有看法認為，在美朝兩國為首腦會談進行磋商的過程中，可能不會出現安排金與正赴美或美國國務卿提森赴朝等「中間階段」 。

據報導，關於鄭義溶向川普傳達的「特別消息」，消息人士表示，「鄭義溶傳達了赴朝特使團對金正恩的印象、金正恩說話的語次、特使團對金正恩表態的分析等情況，並簡單介紹了金正恩關於美國的表態內容」。 「部分媒體猜測金正恩向美方傳達的特別消息可能包括簽署美朝和平協定與美朝關係正常化、在平壤設立美國大使館、釋放扣押的三名韓裔美籍人士、凍結與廢棄洲際彈道導彈（ICBM）等內容，這些並非（金正恩傳達的特別消息）事實」。

(中時)