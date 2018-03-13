大威睽違4年拍退23冠小威 現任球后當粉絲

2018年03月13日 14:05 中時電子報 林宋以情

大威廉絲。(美聯社)

睽違4年，大威廉絲(Venus Williams)繼2014年羅傑斯盃後，13日印地安泉網賽6比4、6比3拍退前球后小威廉絲(Serena Williams)，稱霸網壇近20年的威廉絲姊妹廝殺，連當今羅馬尼亞球后哈麗普(Simona Halep)都當起小粉絲場邊觀戰。

這4年期間，37歲大威走過病痛糾纏，從自體免疫疾病修格蘭氏症候群（Sjogren's syndrome）俗稱乾燥症候群中康復再出發，小威則在去年為人母，邁向人生下一個階段，兩姊妹雖然場上為敵，但場下彼此扶持，賽後大威也緊擁小威。

對戰居下風，大威認為自己贏得幸運，「我只是本季打得比賽多過她，她不斷捲土重來，讓我錯失很多拿下比賽的機會。」

大威也稱讚睽違14個月產後復出的小威，「她打得非常好，我想對所有看到她復出首戰的觀眾肯定是種享受。」連今日未出賽的當今球后哈麗普也PO文寫道，「今晚我只是威廉絲姊妹對決的粉絲之一。」不難想像此役經典。

自1998年澳網兩人生涯首度隔網交手，已經過了20個年頭，代表威廉絲姊妹已經叱吒網壇20年，大威很有感觸地說，「我在加州康普頓（Compton）小鎮街頭長大，這代表無論你的出身為何，只要你全心努力、相信自己，你將無所不能。」

(中時電子報)