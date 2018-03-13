台鐵第四代票務系統預計年底前上路 明年可自印車票

台鐵第四代票務系統預計年底前上路，將可自選座位。（翻攝台鐵訂票網站）

友善列印
中時

台鐵第四代票務系統預計今年底前上路，除系統可自動找各區間空位湊票，不用再分段買車票外，民眾訂票時就可知道車廂和座位位於哪裡；另系統也規劃在明年推出QR code車票，並可透過手機下載，也可在家自行列印車票。

台鐵第3代票務系統啟用已14年，第4代票務系統第一階段預計5月驗收，6至9月線上測試，年底前可望啟用，總經費為新台幣10.7億元。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，台鐵新票務系統第一階段上線後，旅客上網訂票可免費自己想坐的位子；也將目前只有17站可使用QR Code車票服務，擴大到其他車站，旅客將能感應車票快速進站，減少人工剪票排隊時間。訂票時也可選訂台鐵便當的列車班次，或是選購其他台鐵商品。

彭坤炎說，第4代票務系統除現有車站、超商及郵局取票外，旅客也可使用智慧型手機電子取票，或在家列印車票，甚至提供偏遠地區民眾郵遞車票等，提供旅客多元取票方式，不過這些新服務要在第二階段，預計明年才有可能出現。

預定訂票時間部分，台鐵第4代票務系統預計從前兩週，拉長至搭車的前兩個月，能彈性銷售車票，並掌握座位使用情形。不過，彭坤炎強調，未來預訂車票期限交由業務單位決定。

近幾年，台鐵連續假期訂票網路壅塞情形已有改善，台鐵考量東西線合併訂票未來10年的需求，新的票務系統每分鐘可容許的最大處理量達60萬筆，比目前春節假期訂票每分鐘容許最大處理量約16萬筆還多，未來民眾在連續假期訂票可能更順暢。

(中時)

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