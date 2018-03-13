王炳忠：大陸正在啟動「拯救笨島計畫」

2018年03月13日 14:12 中時電子報 陳怡文

國台辦端出「惠台31條」大禮包！新黨發言人王炳忠表示，台灣一談到兩岸問題，就是政治掛帥。反中台獨派說，這是統戰，是「併吞」，一邊裝作若無其事，一邊又狂喊「掏空台灣」。王認為大陸正在啟動「拯救笨島計畫」。

王炳忠直言統派有兩說。一說大陸惠台，大家要掌握機遇，共榮共享，有利融合統一。另一說則憂慮人才走光，認同兩岸一家親的台灣人通通赴陸，最後台灣都剩「天然獨」，不利統一。

若說我的意見，倒不評論這對統一是好是壞，反而看出另一個重點，那就是大陸正在啟動「拯救笨島計畫」。試想，撇開統獨立場不論，透過潑老蔣漆、搗毀「中華民國」來搞台獨，這還不叫笨嗎？

真正聰明的台獨，老一輩如施明德，年輕輩如梁文傑，都主張不必制憲改國號，只要繼續「去中國化」教育，台獨自然成為事實。施明德說得更直白，年輕時他要革蔣家政權的命，如今卻抱緊「中華民國」招牌，甚至認為「接受九二共識」沒什麼了不起，「中國人喜歡面子，大家就去各自表」，但台灣主動制憲改國號，卻會給大陸攻打台灣的藉口。

王炳忠直言現在台獨屁孩去搞老蔣棺材，惹得人神共憤，連蔡英文拚命借殼的「中華民國」也要搗毀，這是什麼智商？如果台獨年輕人的謀略都是這種水平，中共當然不必擔憂；如果台灣年輕一代都是這種腦袋，那也難怪大陸會有學者說，在台灣待久了會變笨了！

對蒸蒸日上的大陸而言，台灣早已是囊中物，賴清德所謂大陸利用惠台「利中」的說法，更只會讓人笑話民進黨政府小鼻小眼、夜郎自大。但如果讓台灣的人才都留在島內跟著內耗，最後就是「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，台灣恐將淪為全是笨人的笨島，將來和大陸統一，怕還會傳染大陸！

大陸現在就先把台灣的人才接去，保留台灣菁英的火種，這真是刻不容緩的「拯救笨島計畫」啊！

(中時電子報)