台科大穆斯林生推「清真台灣」App　獲教育部創業基金

台科大外籍生創業團隊「清真台灣」蒐集全台清真地點，獲教育部新南向獎金。（台科大提供）

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旺報
台科大穆斯林學生開發App「清真台灣」獲教育部創業基金。(左起)馬俊安、念玉鑽、哈明飛、吉曼。（台科大提供）

外籍生也能在台灣創業！擁有最多印尼外籍生的台科大，由印尼學生與台灣穆斯林學生共同開發「清真台灣」App，推廣台灣觀光，讓穆斯林安心來台！「清真台灣」收錄全台300個清真餐廳、旅館、祈禱室、商店資訊，並介紹各地旅遊景點，打造穆斯林友善環境，提升東南亞穆斯林來台意願，獲教育部創業基金及新南向獎金補助。

台灣擁有龐大的穆斯林人口，在台工作和留學的穆斯林逾30萬人，東南亞去年來台旅遊人數也近20萬，然而穆斯林在飲食及朝拜上，除了規定不能使用豬油或酒烹調，肉類也必須經由特殊宰殺方式才可食用，每天還要做五次禮拜，若找不到清真餐廳及祈禱室，對穆斯林生活十分不便。

教育部大專畢業生創業服務計畫，第一階段提出創業計畫，獲選可得50萬元創業基金，並進駐大學育成中心接受輔導成立公司者，可爭取第二階段25萬-100萬元經費，再接受大學育成中心輔導1年。清真台灣團隊先通過第一階段獲50萬獎金，此次在台科大育成中心輔導下，第二階段獲服務業組40萬元獎金，還額外獲頒新南向5萬元獎金，獲獎總金額為95萬元。

「清真台灣」App是由一群台科大印尼外籍生以及同為穆斯林的台灣學生共同開發。蒐集全台超過300個清真餐廳、商店、旅館、祈禱室的所在位置、聯絡電話等實用資訊，並設計中文、英文、印尼文三種語言介面，下載次數已達6000次。

台灣籍穆斯林成員馬俊安表示，為了吸引更多穆斯林來台，團隊正著手整合台灣的旅遊資訊，除了介紹各地旅遊景點，還將景點附近的清真友善位置標示出來，替旅客做完整規畫。

團隊中印尼籍成員吉曼表示，國中時期就隨著父母到台灣求學，發現台灣做穆斯林服務的人不多，也缺乏合適的資料查詢管道，自己常常在外找不到清真餐廳、祈禱室，為了解決這項不便並幫助其他有需要的人，才會決定打造「清真台灣」App。

吉曼表示，透過「清真台灣」讓其他國家的穆斯林知道，台灣有很多提供穆斯林服務的店家跟環境，對穆斯林其實很友善！吸引了許多來自馬來西亞、印尼、新加坡的使用者到台灣旅遊。

台科大校長廖慶榮表示，今年獲教育部U-Start大專畢業生創業服務計畫的台科大育成中心輔導團隊「清真台灣」組，由外籍生及台灣學生共同創業。外籍生想要在台灣共組創業團隊非常不容易，清真台灣的印尼同學們對台灣有歸屬感，願意發揮專業所長開發APP，讓台科大不僅成功留下優秀的東南亞外籍人才，還讓更多穆斯林認識台灣，來台灣觀光旅遊。

(旺報)

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