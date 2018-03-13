鼎泰豐為何這麼紅？網推3大理由：炒飯太神啦

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全球權威美食評鑑《米其林指南》3月6日公布台北2018「必比登推介」（Bib Gourmand）」美食餐廳名單，知名餐廳鼎泰豐也入選。今天就有網友在《批踢踢實業坊》發文，非常好奇鼎泰豐為什麼能這麼火紅？PO文之後，引發許多網友熱議。大家認為，不油膩又粒粒分明的炒飯、穩定的品質與貼心服務、中等價位，是最吸引人去吃的原因。

一、炒飯

根據PTT上的留言，好吃的炒飯是許多人的最愛，「炒飯全台灣最好吃，想吃炒飯就會去」、「真想知道沒有焦味又很粒粒分明的炒飯怎麼炒，自己在家都炒不出來」。

二、乾淨、吃不膩

網友解釋，「想吃就吃啊又不是多貴的東西，跟朋友聚餐而且品質穩定種類多服務態度好，口味雖不是頂尖至少不用怕踩雷」、「常吃、品質穩定，比一堆假掰的洋食餐廳實在多了」、「就精緻的一般餐廳啊…數不出幾次了」。

三、正常餐廳價格，雖貴但不至於吃不起

「一道一兩百，跟熱炒價錢沒啥差啊」、「現在聚餐動不動就5百、1千，相比之下鼎泰豐很划算」等，都是吸引網友前往的原因。

但也有人認為，看到大排長龍的隊伍胃口都沒了，不吃也罷，「我家巷口麵攤屌打」、「沒吃過也懶得去」、「我是台中人沒去幾次天龍國，更不可能特地去吃鼎泰豐」、「大概2次，但我都吃後面的高記。」

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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