楊貴媚赴陸拍新戲 70多歲屋主竟是鐵粉

2018年03月13日 14:28 時報周刊 張毓琪

近期影后楊貴媚為新戲《蕃薯澆米》遠赴大陸泉州，該片是全大陸「首部全閩南語發音」電影，由台灣兩大金獎影后歸亞蕾、楊貴媚領銜主演，詮釋當地閩南農村婦女的晚年生活。

楊貴媚1988年的經典電影《媽媽再愛我一次》在大陸創造了億萬票房，這次的泉州行也因該片順利許多，據悉是因為劇組選定的場地屋主不願借做拍攝，讓劇組人員相當困擾，直到開拍當天那位屋主70多歲老太太得知是看過《媽媽再愛我一次》楊貴媚主演，特別來現場找人，感動抓著楊貴媚的手說：「當年賺了我好多眼淚，現在竟然站在我面前。」

泉州日夜溫差極大，有時落差甚至超過10度，楊貴媚不敵溫差立刻得重感冒，讓她直呼：「早上穿短袖，晚上穿大衣，怎麼差這麼多？」她本來擔心人生地不熟，不好入眠，幸好年輕導演葉謙很貼心，送上精油禮盒幫助睡眠及泉州當地特色名產。

葉謙是「中國青年電影導演扶持計劃暨青蔥計劃」的前五強導演其中一位，此計劃是由「中國電影導演協會」主辦，透過此計劃可以協助年少有夢的導演完成自己的處女作，楊貴媚也對此表示相當認同和期待，她認為現階段的電影產業，無論是大陸或是台灣，都很需要注入新血，更需要由據經驗的資深導演來協助以及各相關單位的支持。

《蕃薯澆米》的意思是閩南語的「地瓜稀飯」，內容講述了一個閩南農村寡婦，在兩個兒子各自娶妻成家後，發現自己由「被需要」變成「無關緊要」，陷入疑惑與無盡孤獨，隨著老姐妹突然離世，她決定在死亡來臨前重拾自己的存在感。通過一個閩南農村空巢老人的暮年故事，展現出泉州地區多種宗教文化共存共榮的獨特景象，電影還還原泉州地區獨有的戲曲文化和飲食文化，正如片名《蕃薯澆米》，即是閩南百姓的日常飲食。

(時報周刊)