《老男孩》九天衝破百萬流量 刷新愛奇藝台灣站紀錄

林依晨藉《老男孫》一舉登上流量女王寶座。愛奇藝台灣站提供

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時報周刊

正於兩岸三地熱播中的陸劇《老男孩》，3/4於愛奇藝台灣站首播，開播九天上架十四集，在台累計點擊量昨(3/12)正式突破一百萬次，超越由黃曉明、劉昊然主演的《瑯琊榜之風起長林》紀錄，成為愛奇藝台灣站開站以來，最快突破百萬點擊量紀錄的陸劇第一。

《老男孩》海外播出成績同樣亮眼，自開播後已連續一周蟬聯衛視收視冠軍，微博話題閱讀量高達5.2億，海外累計播放流量突破10億，讓暌違小螢幕四年多的晨神一舉登上流量女王寶座! 人正在大陸拍戲的林依晨，得知消息也很開心表示：「謝謝大家的喜愛和支持：）。」

本劇為近期少見的「男孩成長系」故事題材，金馬影帝劉燁詮釋灑脫飛揚、不喜拘束的老男孩吳爭，看似漫不經心的人生態度卻有著重情重義的性格本質，眼神轉折滿滿都是戲。飾演16歲兒子的胡先煦，於《老男孩》戲分吃重，在劇中一夕之間頓失家庭，從此結束茶來伸手飯來張口的少爺生活，與陌生的父親吳爭從此展開互看不順眼卻又逐漸在乎對方的拉鋸戰，也在被迫同住屋簷下的生活中學習承擔責任與互相包容，讓這對老男孩v.s小男孩的組合引起觀眾共鳴，深獲網友喜愛。

而在劇中挑戰麻辣英文老師的林依晨表現同樣不俗，曾在「2015首爾電視劇大賞」的頒獎典禮以及2016海外採訪Coach藝術總監，就展現過非凡的英文能力，在本劇也以一貫流利的英語來為學生上課，林依晨也表示「在劇中每堂課都像是表演，通常學生演員在15分鐘就會分散注意力，所以要適時加入笑料吸引他們，拍完之後覺得當老師真不簡單。」

《老男孩》劇情走到劉燁父子之間因親子鑑定風波而產生的誤會已獲得冰釋，雙方展開全新生活，而林依晨卻面臨異地戀感情生變，即將有一場風暴產生。而《老男孩》輕鬆無負擔的的劇情也讓網友開啟追劇模式，最高紀錄有人一天內追了11集。《老男孩》每日晚間12:00於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)

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