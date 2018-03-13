科技部長陳良基：在遵守法律下 年輕人應四處征戰

2018年03月13日 15:31 中時 林志成

大陸提出31項惠台措施，也向台灣科研人員招手。科技部長陳良基今天表示，在遵守我國法律前提下，台灣年輕人應該到處征戰，台灣未來才有希望。兩岸科技部過去有許多科學合作，如果雙邊可以友善對待，這些科學合作將繼續進行。

由科技部補助、國家實驗研究院監製、東臺傳播股份有限公司製作的科普影片「永不妥協－實驗室的挑戰故事」，榮獲2017年電視金鐘獎「自然科學紀實節目獎」。

陳良基今天致贈該影片公播版給教育部次長林騰蛟，提供全國各國、高中及五專教學使用，期望能讓中學生在觀看這部得獎影片的過程中，習得有趣的科學知識，並認識科學家在遇到難題時，是如何抱持著永不妥協的精神，鍥而不捨，化不可能為可能。

對於大陸惠台措施也要吸引台灣科研人員，陳良基說，科技部鼓勵台灣研究人員與世界各國（包括大陸）進行合作，他們某些時間在不同地方蹲點，有助於科學創新。

不過陳良基又說，研究人員要向科技部申請研究經費以跟世界各國合作，都要透過學校或所屬研究機構，相關管理就回到主管機關，譬如學校研究人員能否去大陸進行專案研究，就由教育部來決定。

陳良基認為，台灣年輕人應四處去征戰，但如果是去大陸，則要提醒那裡是共產獨裁的社會，在課堂教學時不是什麼都可以講，也不是什麼研究都能做，長期下來能否安身立命，則要好好考慮。

陳良基指出，兩岸科技部過去就在防災及綠能等領域進行合作，並有定期的科學論壇，如果之後彼此友善對待，那既有協議會繼續走下去；但如果大陸只是想統合現在國家立場，台灣方面也會調整對策因應。

(中時)