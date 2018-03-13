恐怖！玩具竟會「吃人頭髮」 媽媽救不回只能剪斷

恐怖！玩具竟會「吃人頭髮」 媽媽救不回只能剪斷。（圖/翻攝自爆廢公社）

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中時電子報
搶救的過程中：「1慢慢拆要很久2用了潤髮還是沒辦法拆3拆很久了，媽媽耐心不夠4只好心一橫喀擦掉」。（圖/翻攝自爆廢公社）

這一款玩具竟意外變成媽媽們的惡夢！一名媽媽上網求救，女兒在玩「黏黏球」（另一說捏捏求）時，不小心讓頭髮捲進玩具裡，被倒勾纏住拔不出來，最後在無計可施之下，只能一刀把頭髮給剪了。許多網友看到這名媽媽的慘痛經驗，紛紛直呼「太可怕，要拒買了！」

一名媽媽在臉書社團爆廢公社PO出女兒的慘況，表示她因為玩了這款由一顆顆小塑膠球組成的玩具，塑膠球上帶有倒勾，讓小朋友可以自由與其他的球相作固定，

組合出各種造型。但卻也因為細小之間的倒勾會產生強力靜電吸附力，造成其只要沾黏到頭髮上，就會造成可怕的悲劇。

媽媽用照片說明，因為小朋友的頭髮卡進黏黏球裡面，搶救的過程中：「1慢慢拆要很久2用了潤髮還是沒辦法拆3拆很久了，媽媽耐心不夠4只好心一橫喀擦掉」。

其他網友看見驚悚的照片，紛紛留言「只能一顆一顆慢慢拔掉了」、「頭髮一根一根慢慢拉吧！急拆反而越纏越多」、「準備噴霧器，裡面混合裝潤絲跟水，邊噴邊拔」、「幸好不是在髮根，不然就要剃度了」、「這東西太可怕了！我要遠離」、「之前YouTube上就有很多受害者，好可怕的玩具」。

(中時電子報)

其他媽媽們也紛想慘況。（圖/翻攝自爆廢公社）

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